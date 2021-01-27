2021 MTV ne kadar? 2021 MTV ödemeleri ne zaman bitiyor? Ocak ayı MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ücretleri, hesaplama ve ödeme ekranı

Bir süredir araç sahipleri tarafından 2021 yılı için motorlu taşıtlar vergisi ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyordu. 2021 MTV ne kadar oldu sorusu cevap buldu. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidildi. İlk taksit ödemeleri ise başladı. İlk taksit ödemesinin 31 Ocak tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peki, 2021 MTV ne kadar? İşte 2021 motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili detaylar, MTV ilk taksit son ödeme tarihi 2021 ve MTV ödeme ekranı... 2021 MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Adlarına trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların motorlu taşıtlar vergisi ödemesi gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her sene ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu sene uygulanacak motorlu taşıtlar vergisine dair ödeme dönemi başladı. MTV ödemeleri ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu sene Motorlu Taşıtlar Vergisi için yüzde 9.11 oranında artış yapıldı. MTV 2021 ilk taksidi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yatırılmaya başlandı.

MTV Ocak ayı ödeme işlemleri 1 Ocak 2021 tarihinde başlarken ödeme süresi 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan ikinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz 2021 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında olacak. Yeni taşıt alımında aracın, senenin ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süreci geçtikten sonra alınması durumunda ise birinci taksit bir ay içerisinde, ikinci taksit de temmuz ayında ödeniyor. MTV ÖDEME NASIL YAPILIR? MTV ödemesi farklı yöntemlerle ödenebiliyor. Vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden hızlı ödeme menüsüyle şifresiz şekilde, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulaması ile ve gib.gov.tr üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla ya da havaleyle ödenebiliyor. MTV yönünden mükellefiyet kaydı olan ya da MTV’yi tahsil etmeye yetkili olan Vergi Dairesi Müdürlüklerine, yetkili bankalara ve PTT şubelerine başvurularak vergi ödeme işlemi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra ödemeler anlaşmalı bankaların internet bankacılığı aracılığıyla ya da banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Aynı zamanda ivd.gib.gov.tr resmi internet sitesinde bulunan “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” bölümü aracılığıyla ödenebiliyor. Ödeme yapmak için önce sorgulama yapmak gerekiyor. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorgulanan tüm borçlar ödenebiliyor. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2021 Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, motorlu taşıtlar vergi tutarları yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek. Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU? Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranı da yeniden değerleme oranı ile belirleniyor. Yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit edildi. Dolayısıyla 2021 MTV ücretleri de bu orana göre artış gösterecek. MTV ne kadar sorusuna yanıt olarak tutarları belirleyen motor silindir hacmi, taşıt değeri ve taşıtların yaşları oluyor. Bunlara göre MTV hesaplama yapılıyor. Dolayısıyla 1300 cc ve aşağısı, 1301-1600 cc, 1601-1800 cc, 1801-2000 cc, 2001-2500 cc, 2501-3000 cc, 3001-3500 cc, 3501-4000 cc ve 4001 cc ve yukarısı motor silindir hacmine sahip olan araçların ödenecek yıllık vergi tutarları farklı oluyor. Araçlar yaşlarına göre ise 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16 yaş ve yukarı yaş olarak ayrılıyor. Taşıt değerleri de göz önünde bulundurularak motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemi gerçekleştiriliyor. İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği 2021 MTV tutarları ve tüm detaylar… Son dakika... 2021 Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergisi tutarları belli oldu MTV 2021 ÜCRETLERİ NE KADAR? 1-3 yaş arası taşıt değeri 56.500'ü aşmayan ve motor silindir hacmi 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1051 TL olacak. 1-3 yaş arası taşıt değeri 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayan ve 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1.115 TL olacak. 1-3 yaş arası taşıt değeri 99.000'i aşan ve 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1.261 TL olacak. 1301-1600 cc araçların ise taşıt değeri 56.500'ü aşmayan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 1830 TL olacak. 1301-1600 cc araçların taşıt değeri 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 2014 TL olacak. 1301-1600 cc araçların taşıt değeri 99.000'i aşan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 2197 TL olacak. 1-3 yaş arası, 1601-1800 cc ve taşıt değeri 141.600'ü aşmayanları 2021 MTV'si 3556 TL olurken taşıt değeri 141.600'ü aşanların 3881 TL olacak.

1-3 yaş arası 1801-2000 cc ve taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 5603 TL olurken 141.603'ü aşanların 6113 TL olacak. 1-3 yaş arası 2001-2500 cc ve taşıt değeri 176.800'ü aşmayanların 2021 MTV'si 8405 TL olurken 176.800'ü aşanların 9170 TL olacak. 1-3 yaş arası 2501-3000 cc ve taşıt değeri 353.900'ü aşmayanların 2021 MTV'si 11.719 TL olurken 353.900'ü aşanların 12786 TL olacak. Bunun yanı sıra yine 1-3 yaş arası 3001-3500 cc ve taşıt değeri 353.900'ü aşmayanların 2021 MTV'si 18.848 TL olurken 353.900'ü aşanların 19472 TL olacak. 1-3 yaş arası 3501-4000 cc ve taşıt değeri 566.400'ü aşmayanların 2021 MTV'si 28.063 TL olurken 566-400'ü aşanların 30.616 TL ve 1-3 yaş arası 4001 cc ve yukarısı araçların taşıt değeri 672.600'ü aşmayanların 45.932 TL, 672.600'ü aşanların 50.107 TL olacak. MTV 2021 fiyatları 4-6 yaş arası araçları için de merak ediliyor. 1300 cc ve aşağısı için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 733 TL olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 806 TL ve 99.000'i aşanların 1.372 TL olacak. 1301-1600 cc taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 1.372 olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 1.510 TL ve 99.000'i aşanların 1.647 TL olacak. 1601-1800 cc için taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 2781 TL olurken 141.600'ü aşanların ise 3032 TL olacak.