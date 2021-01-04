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2021 MTV ne kadar? MTV zam oranı belli oldu! 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri ve ödeme tarihi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.01.2021 09:46 | Son Güncelleme

Araç sahipleri tarafından 2021 MTV ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılacak. Bazı vergi ve harçlara ilişkin düzenlemeler içeren tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021'de bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Bu doğrultuda 2021 MTV de belli oldu. Peki, 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? İşte MTV 2021 ücretleri

2021 MTV ne kadar? MTV zam oranı belli oldu! 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri ve ödeme tarihi

Bir süredir araç sahipleri tarafından 2021 yılı için motorlu taşıtlar vergisi ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyordu. 2021 MTV ne kadar oldu sorusu cevap buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Peki, 2021 MTV ne kadar? İşte 2021 motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili detaylar...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2021

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre, motorlu taşıtlar vergi tutarları yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranı da yeniden değerleme oranı ile belirleniyor. Yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit edildi. Dolayısıyla 2021 MTV ücretleri de bu orana göre artış gösterecek. MTV ne kadar sorusuna yanıt olarak tutarları belirleyen motor silindir hacmi, taşıt değeri ve taşıtların yaşları oluyor. Bunlara göre MTV hesaplama yapılıyor.

Dolayısıyla 1300 cc ve aşağısı, 1301-1600 cc, 1601-1800 cc, 1801-2000 cc, 2001-2500 cc, 2501-3000 cc, 3001-3500 cc, 3501-4000 cc ve 4001 cc ve yukarısı motor silindir hacmine saship olan araçların ödenecek yıllık vergi tutarları farklı oluyor. Araçlar yaşlarına göre ise 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16 yaş ve yukarı yaş olarak ayrılıyor. Taşıt değerleri de göz önünde bulundurularak motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemi gerçekleştiriliyor. İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği 2021 MTV tutarları ve tüm detaylar…

Son dakika... 2021 Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergisi tutarları belli olduSon dakika... 2021 Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergisi tutarları belli oldu

2021 mtv

MTV 2021 ÜCRETLERİ NE KADAR?

1-3 yaş arası taşıt değeri 56.500'ü aşmayan ve motor silindir hacmi 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1051 TL olacak. 1-3 yaş arası taşıt değeri 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayan ve 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1.115 TL olacak. 1-3 yaş arası taşıt değeri 99.000'i aşan ve 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1.261 TL olacak. 1301-1600 cc araçların ise taşıt değeri 56.500'ü aşmayan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 1830 TL olacak. 1301-1600 cc araçların taşıt değeri 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 2014 TL olacak. 1301-1600 cc araçların taşıt değeri 99.000'i aşan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 2197 TL olacak. 1-3 yaş arası, 1601-1800 cc ve taşıt değeri 141.600'ü aşmayanları 2021 MTV'si 3556 TL olurken taşıt değeri 141.600'ü aşanların 3881 TL olacak.

1-3 yaş arası 1801-2000 cc ve taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 5603 TL olurken 141.603'ü aşanların 6113 TL olacak. 1-3 yaş arası 2001-2500 cc ve taşıt değeri 176.800'ü aşmayanların 2021 MTV'si 8405 TL olurken 176.800'ü aşanların 9170 TL olacak. 1-3 yaş arası 2501-3000 cc ve taşıt değeri 353.900'ü aşmayanların 2021 MTV'si 11.719 TL olurken 353.900'ü aşanların 12786 TL olacak. Bunun yanı sıra yine 1-3 yaş arası 3001-3500 cc ve taşıt değeri 353.900'ü aşmayanların 2021 MTV'si 18.848 TL olurken 353.900'ü aşanların 19472 TL olacak. 1-3 yaş arası 3501-4000 cc ve taşıt değeri 566.400'ü aşmayanların 2021 MTV'si 28.063 TL olurken 566-400'ü aşanların 30.616 TL ve 1-3 yaş arası 4001 cc ve yukarısı araçların taşıt değeri 672.600'ü aşmayanların 45.932 TL, 672.600'ü aşanların 50.107 TL olacak.

MTV 2021 fiyatları 4-6 yaş arası araçları için de merak ediliyor. 1300 cc ve aşağısı için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 733 TL olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 806 TL ve 99.000'i aşanların 1.372 TL olacak. 1301-1600 cc taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 1.372 olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 1.510 TL ve 99.000'i aşanların 1.647 TL olacak. 1601-1800 cc için taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 2781 TL olurken 141.600'ü aşanların ise 3032 TL olacak.

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7-11 yaş arası araçlar için de 2021 yılı MTV tutarları araştırılıyor. 1300 cc ve aşağısı için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 410 TL olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 450 TL ve 99.000 TL'yi aşanların 492 TL olacak. 1301 - 1600 cc için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 796 TL olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 876 TL ve 99.000'i aşanların 954 TL olacak. 1601-1800 cc için taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 1635 TL olurken 141.600'ü aşanların ise 1786 TL olacak.

Vatandaşlar tarafından 12-15 yaş arası araçların yeni MTV ücretleri de merak ediliyor. 1300 cc ve aşağısı için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 309 olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 341 TL ve 99.000'i aşanların 372 TL olacak. 1301-1600 cc için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 563 TL olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanlar için 617 TL ve 99.000'i aşanlar için 674 TL olacak. 1601-1800 cc için taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 998 TL olurken 141.600'ü aşanların 1090 TL olacak.

2021 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 MTV oranları konusunda belirsizlik ortadan kalkarken ilk taksit MTV ne zaman ödenir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İlk taksit ödemeleri Ocak ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler internet üzerinden online olarak da yapılabilecek. Ödemeler için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinin yanı sıra anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmeti de kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi olan borç sorgulama işlemi de yapılabiliyor. Aynı zamanda PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

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2021 MTV ücretleri ne kadar?

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