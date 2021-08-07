2021 Passat Variant güncel fiyat listesi… Volkswagen Passat 2021 fiyatları ne kadar?

Üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulan Passat Variant satın almak isteyenleri iki farklı donanım paketi bekliyor. 2021 Volkswagen Passat Variant satış fiyatları araç satın almak isteyenlerin dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. İşte 2021 Passat fiyatları...

Otomotiv dünyasının lider markalarından biri olan Volkswagen, station wagon kasa model aracı olan Passat Variant ile dikkat çekiyor. D-sedan Passat ile benzer özelliklere sahip Passat Variant, genişliği ve uzunluğu ile konforlu bir deneyim yaşatıyor. Türkiye pazarında üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulan Passat Variant modelinde TSI ve TDI teknolojisi kullanılıyor.

1.5 TSI, 1.6 TDI ve 2.0 TDI 4Motion motor seçenekleri ile üretilen modellerde motor türüne göre benzinli ve dizel yakıt seçeneği mevcut. Otomatik vites seçeneğini tercih eden kullanıcıları DSG tam otomatik şanzıman karşılıyor.

Yüksek performanslı motoru ve konforlu iç kabini ile yolculuk deneyimlerinin konforunu arttıran 2021 Passat Variant, LED far takımları ile üstün kalitede bir aydınlatma sunuyor. Yenilen gösterge paneli dijital özelliği ile bir önce nesil modelinden ayrılıyor. Dijital gösterge paneli direksiyon üzerindeki fonksiyonel tuşları kullanarak kontrol edebilirsiniz. Sürüş konforu ve kullanım rahatlığı sağlayan Passat Variant 2021 model liste fiyatları donanım paketlerine göre değişiyor.

PASSAT VARİANT 2021 FİYATLARI VE DONANIM PAKET ÖZELLİKLERİ

Geniş iç kabin ve bagaj hacmi ile kalabalık ailelerin beğenisini kazanan Passat Variant, premium iç özellikleri ile yüksek kalitede bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 2021 Volkswagen Passat Variant modelinde araç tasarımı makyajlanarak yenilendi.

Modern tasarım detayları ile ön plana çıkan Passat Variant LED ön farlar ile spor ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Yenilen kabin ve dış tasarımının yanı sıra sürüş teknolojisi ile kullanıcılara farklı deneyimler yaşatıyor. İki farklı donanım paketi ile Türkiye pazarında satılan Passat Variant, Business ve Elegance paket seçeneklerine sahip.

Passat Variant Business donanım paketinde standart özelliklerin yanı sıra bagaj yönetim sistemi, Cruise control, 3 bölgeli tam otomatik klima özellikleri mevcut. Ayrıca, Business paketi tercih edenler ön sis farları, entegre statik viraj aydınlatması ve 17 inç London alüminyum alaşım jantlara sahip oluyor. 2021 Passat Variant modelinin diğer bir seçeneği olan Elegance pakette, konforlu ve modern özelliklere sahip.

Elegance paketi ile zenginleştirilen Passat Variant 2021 modeline dijital gösterge ve Discover Pro navigasyon sistemi ekleniyor. Isıtmalı ön koltuk özellikleri kış aylarında yolculuk kalitesini arttırmaya yardımcı oluyor. Kolay açılır kapanır bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikleri Elegance donanım paketinde mevcut. Aracın fiziki görünümde ise ayrıştırıcı bir özellik olan jant modeli, Elegance pakette 18 inç Dartford alüminyum alaşım jant olarak karşımıza çıkıyor. 2021 yılı güncel Passat Variant fiyat listesi şöyle:

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 534.100 TL

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 639.400 TL

Güncel liste fiyatları ile dikkatleri üzerine çeken Passat Variant modeline opsiyonel olarak metalik kaporta rengi ve açılabilir cam tavan donanımı ekleyebilirsiniz. Opsiyonel olarak araç satın almak isteyenlere sunulan bu özellikler, farklı satış fiyatlarına sahip. Metalik renk için 2 bin 970 TL ek ücret talep edilirken panoramik açılır cam tavan özelliği için bu ücret 10 bin 920 TL’ye çıkıyor.



