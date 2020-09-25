2021 Range Rover Velar’da neler değişti? Yeni Range Rover Velar’ın değişen özelliklerini inceledik...
2021 Range Rover Velar’da değişen ne var; sizin için baktık. Markanın en çok satan modeli olan Velar’ın 2021 versiyonda neler var birlikte bakalım.
Velar’daki en önemli yeniliklerin arasında markanın kendi içerisine geliştirdiği güncel 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorun listeye eklenmesi olacak. Dizel ve benzinli olarak tercih edilebilecek olan bu motorda standart olarak 48V mild-hybrid sistemi de yer alıyor. Motorun sunduğu güç değerleri ise şöyle: 394 beygir güç, 550 Nm tork. Bu yeni motorun sunacağı hızlanma verisi ise 0-100 için 5,2 saniye
Muhtemelen Türkiye pazarında 3.0 litrelik motorun göreceği talep çok yüksek olmayacak. Türkiye pazarında daha çok ilgi görmesini beklediğimiz motor ise son nesliyle 2.0 litrelik turbo dört silindirli motor. Bu motorda da yine 48V mild-hybrid desteğinin olduğunu göreceğiz. 2.0 litrelik benzinli Velar önemli. Bir adet elektrik motorunun kombinasyonuyla gelen bu versiyon, yaklaşık 400 beygir güç ve 640 Nm tork değerleriyle göz dolduruyor.
Şarj edilebilir hibrid Velar seçeneği de gündemde. P400e versiyonu, şarj edilebilir hibrit seçenek olarak bazı pazara sunulacak. Ama Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği net değil.
P400e’nin bataryasını 30 dakikalık hızlı şarj ile yüzde 80 doldurabiliyor. Toplamda saf elektrik menzili 53 kilometre.
Multimedya sistemi ve elektronik desteklerinde de revizyonların olduğu ana noktalar. Yeni Velar, kademeli olarak pazarda yerini alacak. Ancak pazar haritası henüz paylaşılmadı. Dolayısıyla 2021 Range Rover Velar fiyatı da belli değil.
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