2021 Range Rover Velar’da neler değişti? Yeni Range Rover Velar’ın değişen özelliklerini inceledik...

2021 RANGE ROVER VELAR’DA NELER DEĞİŞTİ?

2021 Range Rover Velar’da değişen ne var; sizin için baktık. Markanın en çok satan modeli olan Velar’ın 2021 versiyonda neler var birlikte bakalım.

- 3.0 LİTRELİK MOTOR GELİYOR!

Velar’daki en önemli yeniliklerin arasında markanın kendi içerisine geliştirdiği güncel 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorun listeye eklenmesi olacak. Dizel ve benzinli olarak tercih edilebilecek olan bu motorda standart olarak 48V mild-hybrid sistemi de yer alıyor. Motorun sunduğu güç değerleri ise şöyle: 394 beygir güç, 550 Nm tork. Bu yeni motorun sunacağı hızlanma verisi ise 0-100 için 5,2 saniye

- 2.0 LİTRELİK MOTOR DA VAR!

Muhtemelen Türkiye pazarında 3.0 litrelik motorun göreceği talep çok yüksek olmayacak. Türkiye pazarında daha çok ilgi görmesini beklediğimiz motor ise son nesliyle 2.0 litrelik turbo dört silindirli motor. Bu motorda da yine 48V mild-hybrid desteğinin olduğunu göreceğiz. 2.0 litrelik benzinli Velar önemli. Bir adet elektrik motorunun kombinasyonuyla gelen bu versiyon, yaklaşık 400 beygir güç ve 640 Nm tork değerleriyle göz dolduruyor.