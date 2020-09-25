FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 2021 Range Rover Velar'da neler değişti?

2021 Range Rover Velar'da neler değişti?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

2021 Range Rover Velar’da neler değişti? Yeni Range Rover Velar'ın motoru, tasarımı ve diğer özellikleri nasıl?

2021 Range Rover Velar'da neler değişti?

2021 Range Rover Velar’da neler değişti? Yeni Range Rover Velar’ın değişen özelliklerini inceledik...

2021 RANGE ROVER VELAR’DA NELER DEĞİŞTİ?

2021 Range Rover Velar’da değişen ne var; sizin için baktık. Markanın en çok satan modeli olan Velar’ın 2021 versiyonda neler var birlikte bakalım.

- 3.0 LİTRELİK MOTOR GELİYOR!

Velar’daki en önemli yeniliklerin arasında markanın kendi içerisine geliştirdiği güncel 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorun listeye eklenmesi olacak. Dizel ve benzinli olarak tercih edilebilecek olan bu motorda standart olarak 48V mild-hybrid sistemi de yer alıyor. Motorun sunduğu güç değerleri ise şöyle: 394 beygir güç, 550 Nm tork. Bu yeni motorun sunacağı hızlanma verisi ise 0-100 için 5,2 saniye

- 2.0 LİTRELİK MOTOR DA VAR!

Muhtemelen Türkiye pazarında 3.0 litrelik motorun göreceği talep çok yüksek olmayacak. Türkiye pazarında daha çok ilgi görmesini beklediğimiz motor ise son nesliyle 2.0 litrelik turbo dört silindirli motor. Bu motorda da yine 48V mild-hybrid desteğinin olduğunu göreceğiz. 2.0 litrelik benzinli Velar önemli. Bir adet elektrik motorunun kombinasyonuyla gelen bu versiyon, yaklaşık 400 beygir güç ve 640 Nm tork değerleriyle göz dolduruyor.

Range Rover Velar 2021

- ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİD SEÇENEĞİ OLACAK!

Şarj edilebilir hibrid Velar seçeneği de gündemde. P400e versiyonu, şarj edilebilir hibrit seçenek olarak bazı pazara sunulacak. Ama Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği net değil.

- ELEKTRİK MENZİLİ ARTTI

P400e’nin bataryasını 30 dakikalık hızlı şarj ile yüzde 80 doldurabiliyor. Toplamda saf elektrik menzili 53 kilometre.

Multimedya sistemi ve elektronik desteklerinde de revizyonların olduğu ana noktalar. Yeni Velar, kademeli olarak pazarda yerini alacak. Ancak pazar haritası henüz paylaşılmadı. Dolayısıyla 2021 Range Rover Velar fiyatı da belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı
Gümüş fiyatları sert düşüşte!Gümüş fiyatları sert düşüşte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
BDDK'dan yeni swap kararı
BDDK'dan yeni swap kararı
Altın fiyatları güne hareketli başladı!
Altın fiyatları güne hareketli başladı!
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı
60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı
İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar!
Otomobil alacaklar dikkat!
2020 Mercedes - Benz Actros 1851 fiyat listesi
İşte 2020 Mercedes Actros 1851 fiyat listesi
Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
12 milyon liralık servet çürüyor
California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak
ABD'de devrim gibi karar! 2035'e kadar yasak
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Cardata Müdürü'nden 2021 otomobil fiyat tahmini!
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.