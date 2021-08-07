2021 T-Roc fiyatları ne kadar? T-Roc fiyat listesi ve kampanyalı fiyatları!

Alman otomotiv devi Volkswagen, farklı segmentlere hitap eden otomobil modelleri ile her zaman adından söz ettiren tasarımlara imza atıyor. B segmenti kompakt suv modeli T-Roc ile piyasaya iddialı bir giriş yapan Volkswagen, modern kaporta tasarımını yenilikçi otomobil teknolojisi ile birleştiriyor. Kompakt suv modellerine olan talep her geçen gün artıyor. Araç satın almak isteyenlere modern ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatan T-Roc, yüksek güçlü motoru ve düşük yakıt tüketimi ile ön plana çıkıyor. Volkswagen markasının efsane motor teknolojisi olan TSI, düşük devirlerde bile yüksek performans sağlıyor. Küçük motor hacimlerinin yüksek performans göstermesini sağlayan TSI teknolojisi T-Roc modelinde 1.5 motor hacmiyle kullanılmış. Dört silindirli motor yaklaşık 250 Nm tork gücü ile piyasaya çıkıyor. Benzinli T-Roc 2021 modelinin fiyatları ise şöyle:

T-ROC 2020 FİYATLARI

Kompakt tasarımı ve spor görünümü ile geniş kitleye hitap eden Volkswagen T-Roc, ülkemizde tek bir donanım paketi ile satışa çıktı. Bayiler, 2021 model Volkswagen T-Roc satın almak isteyenlere 1.5 litre benzinli TSI motor seçeneğine sahip Highline paketini sunuyor. Volkswagen’in değişmez özelliklerinden biri olan DGS şanzıman, yeni T-Roc modelinde 7 ileri tam otomatik olarak satın almak isteyenlerin karşısına çıkıyor. Yenilikçi özelliklere sahip Highline donanım paketi konforlu bir sürüş deneyimi sağlayacak yeterliliğe sahip. Tek donanım paketi ile satışa çıkan T-Roc 2021 fiyatı 447 bin 600 TL olarak belirtiliyor. 2021 T-Roc satın almak isteyenlere 3 tavan rengi ve 8 farklı kaporta renk seçeneği sunuluyor. Ayrıca, kaparto rengi ile uyumlu renkler iç döşeme detaylarında da tercih edilebilir. Kullanıcı tercihine kalan renk seçenekleri için gövde ve tavan renkleri için farklı kombinler oluşturabilirsiniz.

VOLKSWAGEN T-ROC ÖZELLİKLERİ

Benzinli 1.5 TSI motor seçeneği ile Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan T-Roc, Volkswagen ailesinin yeni üyelerinden biri. B segmenti kompakt suv Volkswagen T-Roc, geniş ailelerden gençlere kadar farklı kullanıcılara hitap eden konforlu araçlar arasında yer alıyor. Araç özellikleri bakımından sürücülerini memnun edecek seçeneklere sahip. Turbo enjeksiyonlu motor teknolojisi düşük devirlerde yüksek performans sağlarken aynı zamanda düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Markanın verilerine göre 2021 model T-Roc; şehir içi 100 kilometrelik mesafede yaklaşık 6.8 litre harcarken bu veri şehir dışı kullanımda 5.6 litre seviyelerine iniyor. 0’dan 100’e yaklaşık 8.4 saniyede ulaşıyor. Yaklaşık 50 litrelik bagaj hacmi ile eşya ve yük taşımak için yeterli bir alan sunuyor.

T-ROC DONANIM PAKETLERİ VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ NE KADAR?

Yeni Volkswagen T-Roc, Türkiye pazarına 1.5 Benzinli TSI motoru ile giriş yaptı. 7 ileri DGS tam otomatik şanzıman ile seçeneğine sahip aracı satın almak isteyenlere highline donanım paketi sunuluyor. Highline donanım paketi içinde tam otomatik klima, dijital gösterge paneli ve LED farlar yer alıyor. Ayrıca, 17 inç Kulmbach alüminyum alaşım jantlar paket için satın almak isteyenlere sunuluyor. Yeni T-Roc modelini satın almak isteyenler araçlarına opsiyonel olarak metalik renk ve açılabilir cam tavan özelliği ekleyebilir. Metalik renk için 2 bin 570 TL fiyat istenirken opsiyonel cam tavan için 10 bin 990 TL bedel belirlenmiş.



