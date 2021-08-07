2021 Volkswagen Tiguan Allspace güncel fiyat listesi… 2021 Tiguan Allspace fiyatları ne kadar?

Volkswagen markasının en çok satan suv modellerinden biri olan Tiguan Allspace, yenilenmiş yüzü ile 2021 modeli ile araç satın almak isteyenlere kullanışlı ve güçlü bir seçenek sunuyor. Tiguan modelinden farklı olarak Tiguan Allspace, sürücü ve yolcular için daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Klasik Tiguan tasarımına göre 21 cm daha uzun olan Tiguan Allspace, geniş ve konforlu bir yaşam alanına sahip.

Aracın aks uzunluğu Tiguan tasarımından 10 cm daha uzunken bagaj hacmi ise 970 litreden 1.970 litreye kadar ulaşabiliyor. Yedi kişilik suv modelinin yatırabilir arka koltuk tasarımı sayesinde bagaj hacmi esnetilebilir. Üçüncü sıra koltuk özelliği ile yolculara seyahat boyunca geniş ve konforlu bir kabin alanı sunuluyor. 1.5 ve 2.0 motor seçeneği ile satışa sunulan Volkswagen Tiguan Allspace, benzin ve dizel yakıt seçeneklerine sahip. Güçlü ve iddialı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Volkswagen Tiguan modelinin güncel 2021 satış fiyatları geniş yelpaze sunuyor.

2021 TİGUAN ALLSPACE FİYATLARI

2021 Volkswagen Tiguan, 4.72 metreye kadar uzanan tasarımı ile geniş suv modelleri arasında yer alıyor. Üç sıralı koltuk özelliği ile 7 kişilik yolcu kapasitesine sahip model, kabin ve dış tasarımı ile adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor. Yenilen dış tasarımda LED matrix ön far takımları araca karizmatik bir görünüm kazandırmış.

Stop lambaları ve bagaj kapağı tasarımı ile modern ve güçlü bir tasarıma sahip Tiguan Allspace, yumuşatılmış köşe yapıları ile ağırbaşlı bir tarzda. Sunduğu güç ve konforla geniş ailelerin beğenisi kazanan araç, sürüş ve park asistan özellikleri ile sürüş deneyimi ikiye katlıyor. Üretici marka yeni Tiguan Allspace modelinde dizel ve benzinli motor seçenekleri sunuyor.

Volkswagen efsanevi motor teknolojisi TSI motoru, bu araç modelinde 1.5 ve 2.0 hacimleri ile görüyoruz. Manuel ve tam otomatik DSG şanzıman özelliği ile satışa çıkan araç modelinde iki farklı donanım paketi mevcut. Comfortline ve Highline donanım paketleri ile satışa çıkan 2021 Tiguan Allspace fiyatları şöyle:

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline 561.400 TL

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 622.300 TL

İki farklı donanım donanım paketi ile satışa çıkan Tiguan Allspace modelinin 2.0 motor seçeneğin yakında gelmesi bekleniyor. Highline ve Comfortline donanım paketleri benzer özelliklere sahip olsada multimedya ekranı, jant tasarımı ve far takımı özellikleri bakımından birbirinden ayrılıyor. Araç satın almak isteyenler donanım paketlerinin dışında araçlarına ekstra özellikleri opsiyonel olarak ekleyebilir.

Panoramik açılabilir cam tavan ve metalik renk seçeneği opsiyonel araç özellikleri olarak satın almak isteyenlere sunuluyor. Metalik renk seçeneği bulunmayan paketlere opsiyonel olarak 4 bin 320 TL ödeyerek aracın kaporta rengini metalik yapabilirsiniz. Oldukça geniş olan iç kabini daha aydınlıklık ve ferah göstermek için panoramik açılır cam tavan özelliğini ekleyebilirsiniz. Bu özellik için 12 bin 640 TL liste fiyatı sunuluyor.



