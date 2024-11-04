2025 MTV oranları belli oldu! Yüzde 80'e varan indirim yapabiliyor... En düşük vergi 5 bin lirayı geçiyor!

TÜİK'in ekim ayı enflasyon oranını açıklaması ile yeniden değerleme oranları (YDO) da belli oldu. YDO oranında esas veri yüzde 43,93 olarak açıklamasının ardından olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da hesaplandı.

Ekonomim'in haberine göre, Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harç ücretlerini artırma ve azaltma imkanı bulunuyorken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde farklı bir yöntem uygulanıyor. Buna göre Cumhurbaşkanı MTV vergisinde artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor.

YENİ ARACIN VERGİSİ 5 BİN 804 LİRA OLACAK

Böylece Cumhurbaşkanı'nın yetkisi kapsamında 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olarak belirleyebilecek.

Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında olacak. Bu kategoride en bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira şeklinde düzenlenecek.

Türkiye’de en çok kullanılan 1301-1600 cm3 arası araçların vergisi 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişecek. Silindir hacmi bu aralıkta olan araçlarda en düşük MTV ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.