'3-4 günde 150 bin TL arttı' Haberi duyan harekete geçti! 'İnanılmaz bir yükseliş'

Hurda araç sahiplerine sıfır araç alırken ÖTV indirimi yapılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'e sunuldu, daha yasalaşmadı, ne zaman gündeme geleceği de belli değil ama bu aşamaya gelmesi bile bazı uyanıkları harekete geçirdi. 25 yaş üstü araçlara ilişkin fiyatlar son birkaç günde ikiye katlandı.

"BİR ANDA 300 BİN LİRALARA KADAR ÇIKTI"

A Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "100 - 150 bin TL bandında olan araçlar bir anda 250 - 300 bin liralara kadar çıktı" dedi. Bir başka kişi ise ilanda 450 bin TL yazılan bir araç için "Gördüğünüz araç normalde piyasadan neredeyse tedavülden kalkmış bir araç. Ortalamada 150 - 200 bin lira arasında" ifadelerini kullandı.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARIN FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI

Teklif daha yasalaşmadı, sadece Meclis'e önerildi. Ama bu bile hurda araç uyanıklarını harekete geçirdi. Hurda araçlara ÖTV teşvikine yönelik düzenlemenin gündeme gelmesiyle birlikte 25 yaş üstü araçların fiyatı iki katına çıktı.

Konuyla ilgili olarak "3-4 gün önceki araçlar birden hurda teşviki çıktığı anda 100 - 150 bin bandında yukarılara kadar çıktı" ifadeleri kullanıldı. "Hurda teşvikine girecek araçların bir hafta 10 gün içerisinde 300 bin ve daha üzeri fiyatlarla yazılmaya başlandığını bizler de gözlemliyoruz" denildi.

Teklif eğer yasalaşırsa sıfır araç almak isteyen hurda araç sahipleri ciddi bir ÖTV indiriminden yararlanacaklar. "Son bir haftadır inanılmaz bir yükseliş vardı fiyatlarda" denirken konuyla alakalı yapılan uyarıda "Sizin fiyatları yükseltmenizle aracınızın değeri artmayacak. Devlet de yükselttiğiniz fiyat üzerinden bunu indirime almayacak. Devletimizin bu anlamda bir değerlendirme çalışması var. Bu değerlemeye göre 25 yaş ve üzeri araçlar bir indirim miktarı konusu olacak" ifadeleri kullanıldı.