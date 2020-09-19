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3,4 milyon dolarlık araba: Aspark Owl

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ultra zenginlerin bile para yetmez! Dünyanın en pahalı arabası ya da dünyanın en pahalı elektrikli arabası gibi aramaları yapanların karşısına artık o çıkıyor: Aspark Owl

3,4 milyon dolarlık araba: Aspark Owl

Dünyanın en pahalı elektrikli arabası olarak literatüre geçen Aspark Owl hakkında kulağa ilginç bilgiler geliyor. 3,4 milyon dolarlık araba olarak da basında yer bulan Aspanr Owl hakkında merak edilenler ve daha fazlası için okumaya devam edin...

3,4 MİLYON DOLARLIK ARABA: ASPARK OWL

3,4 milyon dolarlık araba Aspark Owl, elektrikli super spor otomobil dünyasının en gözde seçeneği haline geldi. Peki onu bu kadar cazip kılan ve bu kadar pahalı yapan ne?

Aspark Owl super spor elektrikli otomobilin 2 özelliği öne çıkıyor. Bunlardan ilki, dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olması. İkinci dikkat çekici özelliği ise dünyanın en hızlı hızlanan arabası olması. Detaylar şöyle...

aspark owl

DÜNYANIN EN HIZLI HIZLANAN ARABASI

Öncelikle Aspark Owl modelinden sadece 50 adet üretilecek.
Dünyanın en hızlı hızlanan otomobili ünvanını da elinde tutan Aspark Owl'un hızlanma verileri çok acayip! Owl yolda uygun Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ile 0’dan 100 km/s hıza sadece ama sadece 1,72 saniyede ulaşabiliyor. Modelin o’dan 300 km/s hıza çıkması ise sadece 10 saniye civarında sürüyor.

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ASPARK OWL MODELİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aspark Owl modelinin teknik özelliklerine baktığımızda da epeyce etkileyici detaylarla karşılaşıyoruz.

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Yaklaşık olarak 2 bin beygir (1.480 kW) güç ve 2 bin Nm tork üreten otomobilin teknik özellikleri çok çarpıcı. Tamamen performans odaklı üretilen nadir elektrikli otomobillerden biri olan elektrikli hiper otomobil, sınıfının en iyisi olmayı hak ediyor. Aspark Owl gövdesi karbon fiberden üretilmiş. Otomobilin toplam ağırlığı ise 1.900 kg. 64-kWh kapasitesindeki pili ise 44-kW şarj üstünden 80 dakikada doldurulabiliyor.

ASPARK OWL'U KİM ALABİLİR?

Fiyata bakılırsa ultra zenginlerin bile ona sahip olmak için iki kere düşünmesi gerekecek. Şimdiden iki kişinin 3,4 milyon doları ödeyip sipariş çektiği biliniyor. Ancak bu iki kişi açıklanmıyor. Aspark Owl üretim yeri de İtalya.

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