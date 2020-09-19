Dünyanın en pahalı elektrikli arabası olarak literatüre geçen Aspark Owl hakkında kulağa ilginç bilgiler geliyor. 3,4 milyon dolarlık araba olarak da basında yer bulan Aspanr Owl hakkında merak edilenler ve daha fazlası için okumaya devam edin...

3,4 MİLYON DOLARLIK ARABA: ASPARK OWL

3,4 milyon dolarlık araba Aspark Owl, elektrikli super spor otomobil dünyasının en gözde seçeneği haline geldi. Peki onu bu kadar cazip kılan ve bu kadar pahalı yapan ne?

Aspark Owl super spor elektrikli otomobilin 2 özelliği öne çıkıyor. Bunlardan ilki, dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olması. İkinci dikkat çekici özelliği ise dünyanın en hızlı hızlanan arabası olması. Detaylar şöyle...

DÜNYANIN EN HIZLI HIZLANAN ARABASI

Öncelikle Aspark Owl modelinden sadece 50 adet üretilecek.

Dünyanın en hızlı hızlanan otomobili ünvanını da elinde tutan Aspark Owl'un hızlanma verileri çok acayip! Owl yolda uygun Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ile 0’dan 100 km/s hıza sadece ama sadece 1,72 saniyede ulaşabiliyor. Modelin o’dan 300 km/s hıza çıkması ise sadece 10 saniye civarında sürüyor.