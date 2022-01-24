FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 3 günlük elektrik kesintisi pahalıya mal olacak! Otoda 1 milyar dolarlık kayıp! Yabancı sipariş iptal edebilir

3 günlük elektrik kesintisi pahalıya mal olacak! Otoda 1 milyar dolarlık kayıp! Yabancı sipariş iptal edebilir

24.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'dan gelen doğal gaz hattında yaşanan arıza nedeniyle TEİAŞ'ın sanayi tesislerinde en az 3 gün elektrik kısıtlaması yapacağını açıkladı. Açıklama otomotiv sanayisinde büyük endişeye yol açarken, sektör yetkilileri, üretimde üç günlük bir kesintinin otomotiv ekosisteminde 1 milyar dolarlık kayıp yaratacağını ifade etti.

3 günlük elektrik kesintisi pahalıya mal olacak! Otoda 1 milyar dolarlık kayıp! Yabancı sipariş iptal edebilir

İran’dan Türkiye’ye gelen ve İran tarafından kalan doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle doğal gaz çevrim santrallarına gaz kısıntı uygulaması devam ederken, TEİAŞ ise tüm Türkiye’de organize sanayi bölgelerine (OSB) en az 3 gün olmak üzere elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurdu.

Bir yandan çip krizi nedeniyle bazı fabrikalar üretime yeniden ara verme kararı alırken, diğer yandan TEİAŞ’ın OSB’lerde en az 3 gün elektrik kısıtlaması yapacağını açıklamasının otomotiv sanayisinde büyük endişe yarattı. Gelişmenin otomotive faturasının çok ağır olacağını dile getiren sektör yetkilileri, kesintilerin acil eylem planı çerçevesinde, stratejik sanayi kolları ve ihracat etkisi gözetilerek yönetilmesi çağrısında bulunuyor.

Tofaş Bursa’daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle pazartesi (bugün) gününden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara verecek. Ford Otosan, Hyundai, Man gibi diğer fabrikalarda da pazartesi yapılacak toplantı ile duruş tarihleri netleşecek. Diğer yandan, Bursa’da üretim yapan Oyak Renault, iç iletişim yoluyla çalışanlarına 24 Ocak’tan (bugün) başlayarak üretimi çip krizi nedeniyle iki hafta durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

“ÜRETİM VE İHRACATA ETKİSİ BÜYÜK OLACAK”

Elektrik kesintileri ile ilgili DÜNYA’dan Aysel Yücel’e konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, “Doğalgaz kısıntısı ve beraberinde gündeme gelen elektrik kesintisi uygulamaları sanayimizin Ocak ayı üretimi ve ihracatı üzerinde ciddi olumsuz etki yaratacak beklenmedik bir gelişme oldu. İçinde bulunduğumuz hassas durumun bir acil eylem planı çerçevesinde, stratejik sanayi kolları ve ihracat etkisi gözetilerek yönetilmesi ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

OSB'lere elektrik şoku: 3 gün boyunca...OSB'lere elektrik şoku: 3 gün boyunca...

“EŞ ZAMANLI VE EN AZ SÜRELİ KESİNTİ TALEBİ”

Enerji kısıtlamalarının Türkiye’nin ihracat lideri konumundaki otomotiv sanayiinin faaliyetlerine etkisini en aza indirgemek için ana ve tedarik sanayiinin bir bütün olarak ele alınması sanayinin tüm paydaşlarına eş zamanlı ve mümkün olduğunca az günü kapsayacak şekilde kesinti uygulanması, sektörün en büyük beklentisi. Haydar Yenigün, “Bu süreçte, üretim planlarının verimliliği için değer zincirindeki bütün paydaşların koordinasyonun kritik öneme haiz olduğu mutlaka göz önüne alınmalı. Bir başka önemli husus ise üretimi etkileyecek gelişmeler gündeme geldiğinde uygulamaya hazırlık yapılabilmesi adına mümkün olduğunca önceden bilgilendirme yapılması otomotiv sanayiinin sürece uyum sağlamasına imkan sağlayacak” açıklamasını yaptı.

“ÜÇ SAAT NEFES ALAMIYORUZ”

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, da konuyla ilgili açıklama yaparak, “Biz tam 2021’deki ihracat başarımızı ve 2022’de yapmamız gerekenleri konuşurken hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir problemle karşılaştık. Maalesef üç saat saat nefes alamıyoruz. Berbat durumdayız. İşin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, 40 milyar dolarlık iç piyasayı düşündüğümüzde, servisi ve bayisi tüm ekosistemi kattığımızda 3 günlük üretimin durması en basit tahlille 1 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor” diye konuştu.

“YABANCI MÜŞTERİ SİPARİŞİ İPTAL EDEBİLİR”

Bu durumun Türk otomotiv sektörünün küresel rekabet gücüne de olumsuz yansıyacağını dile getiren Saydam, “Bizim rakip olduğumuz ülkelerde böyle bir sorun yok. Biz çok ufak farklarla, nüanslarla ön plana çıkmaya çalışırken, büyük bir azimle iki adım ileriye gitmeye çalışırken, bir adım geriye gidiyoruz. En kötüsü bu durum yurt dışında da duyuldu. Bize ‘eğer yapamayacaksanız mücbir sebep deklare edelim’ deniliyor. Bu nedenle farklı tedarikçilere gidebilirler. En büyük endişemiz bu” açıklamasını yaptı.

TEDARİKÇİ, 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM PLANLIYOR

TAYSAD Başkanı Albert Saydam, düzenlediği basın toplantısı ile 2021 yılını sektör açısından değerlendirirken, 2022 yılına yönelik beklentilerini de açıkladı. 2021 otomotiv ihracatında ürün grupları bazında tedarikçilerin en fazla payı alarak tarihte ilk kez liderlik koltuğuna oturduğunu hatırlatan Saydam, toplam otomotiv ihracatında 2022’de yüzde 13’e yakın artış hedefi konulurken, tedarikçide bu rakamın yüzde 20’ye yaklaştığına dikkat çekti. Saydam, bu yıl yatırımların da artacağına vurgu yaptı. Geçen yıl 1,5 milyar dolarlık yatırım yapan tedarikçiler, bu yıl ise bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Albert Saydam, “Yatırımların yarısı elektrikleşme için yapılmış veya elektrikli araçlarda kullanılacak ürünleri üretmeye yöneliktir diyebilirim“ dedi. Diğer Yandan TAYSAD, kadınların iş hayatına olan etkinliğini artırmaya yönelik bir çalışma başlattı. “Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle” isimli proje ile otomotiv sektörü İK politikalarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalara ve uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Avrupa Yatırım Bankası EBRD de proje destekçileri arasında.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
2. el otomobil satışıyla ilgili emsal karar!2. el otomobil satışıyla ilgili emsal karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

Merkez Bankası açıkladı: Buralarda evi olan yaşadı!

Merkez Bankası açıkladı: Buralarda evi olan yaşadı!

İkinci el araç için tarih verildi: Yüzde 20 düşecek

İkinci el araç için tarih verildi: Yüzde 20 düşecek

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.