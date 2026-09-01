3 şirketten KAP'a açıklama: Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık payını devretmeye hazırlandığı ve söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceğinin ileri sürüldüğü haberler gündem olmuştu. Haberlerde satış bedeline dair bilgi verilmezken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği de iddia edilmişti.

3 ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğine dair haberler sonrası Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı. Üç şirket de konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, işlemin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Turkcell, Anadolu Grubu ve Vestel'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaları şu şekilde:

Turkcell: "Şirketimiz, yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebilmekte olup, bu aşamada da haberlere konu olan işlemle ilgili olarak görüşmeler devam etmektedir."

Anadolu Grubu: "Şirketimizin yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmamaktadır. Potansiyel işleme ilişkin önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde gerekli kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılacaktır."

Vestel: "Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır."