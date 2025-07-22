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31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek, araç sahipleri dikkat

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödemelerinde son tarih yaklaşıyor. MTV ödemelerinin ikinci taksidinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden ödenebilir? İşte MTV ödemeleri için kullanılabilecek yöntemler...

31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek, araç sahipleri dikkat
Ezgi Sivritepe

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2025. Araç sahiplerinin, MTV yükümlülüklerinin ikinci kısmını 9 gün içinde ödemesi gerekiyor. Ödeme yapacak olan vatandaşlar ise şu yöntemleri kullanılabilir:

31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek, araç sahipleri dikkat 1

  • Dijital Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Mobil Uygulaması
  • e-Devlet Kapısı
  • Bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri
  • PTT şubeleri
  • Vergi daireleri

31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek, araç sahipleri dikkat 2

İnternet üzerinden işlem yapmak isteyenler, plaka, TC kimlik numarası ya da tescil/sahiplik belge tarihi bilgilerini girerek ödeme işlemini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyor.

31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek, araç sahipleri dikkat 3

SON ÖDEME TARİHİNE DİKKAT

Araç sahiplerinin gecikme faizi ile karşılaşmaması için 31 Temmuz tarihine kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. İnternet üzerinden ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, doğru adresi kullanmak. Sürücüler, "gib.gov.tr" adresi veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini yapabilirler.

31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek, araç sahipleri dikkat 4

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ

Alternatif ödeme kanalları arasında anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, mobil bankacılık, internet bankacılığı, banka hesapları ve yabancı bankaların kartları da bulunuyor. Ayrıca, PTT iş yerleri ve vergi daireleri de ödemeler için tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

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