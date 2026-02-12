FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu! Kontak çeviremeyecekler

Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. 32 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme ile zorunlu trafik sigortasında yeni primler açıklandı. İşte bu ay geçerli olan azami trafik sigortasının prim tutarları…

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu! Kontak çeviremeyecekler
Rümeysa Ezgi Sivritepe

32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni tutarlar belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), bu ay geçerli olacak primleri açıkladı. Trafik sigortası primlerine yüzde 12,5 oranında zam geldi.

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu! Kontak çeviremeyecekler 1

FARK YÜZDE 500’Ü BULDU

Buna göre, İstanbul’da aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen biri 17 bin 59 bin TL vermesi gerekecek. Sigortasını yaptırmayan ise trafiğe çıkamayacak, çıkması durumunda ise ceza kesilerek aracı bağlanacak.

İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 51 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu! Kontak çeviremeyecekler 2

ANKARA’DA TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 48 bin 281 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 47 lira oldu.

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu! Kontak çeviremeyecekler 3

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 137 bin 510 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 22 bin 918 lira oldu.
Ankara'da bu tutar en yüksek 133 bin 618 lira, en düşük 22 bin 270 lira, İzmir'de en yüksek 129 bin 726 lira, en düşük de 21 bin 621 lira olarak belirlendi.
32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu! Kontak çeviremeyecekler 4

OTOBÜSLER LİDERLİĞE OYNUYOR

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 337 bin 829 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 56 bin 305 lira oldu.
32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu! Kontak çeviremeyecekler 5

TRAFİKTEN MEN EDİLECEKLER

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.

Kaynak: NTV

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç sahipleri dikkat! Dünyaca ünlü marka 575 bin aracı geri çağırıyor: 'Yangına yol açıyor'Araç sahipleri dikkat! Dünyaca ünlü marka 575 bin aracı geri çağırıyor: 'Yangına yol açıyor'
Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası trafik sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.