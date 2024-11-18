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320 bin km'de ikinci el araç satın aldı 'Mil' detayıyla neye uğradığını şaşırdı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 08:56
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İkinci el araç satın alacakların dolandırıcılara karşı dikkatli olması yönünde sık sık uyarılar yapılıyor. Dolandırıcılar pek çok farklı yöntem kullanarak alıcıları tuzağa düşürebilirken İstanbul'dan kalkıp Çorum'dan bir araç satın alan bir vatandaş da km oyunuyla şaşkına döndü. O vatandaş dönüş yolunda satın aldığı araç arıza verince kandırıldığını anladı ancak asıl gerçeği ekspertize götürdüğünde fark etti. Buna göre 320 bin km diye satın aldığı araç 'mil' detayıyla aslında 690 bin km çıktı.

320 bin km'de ikinci el araç satın aldı 'Mil' detayıyla neye uğradığını şaşırdı

İkinci el araç satın alacaklara önemli uyarılar yapılıyor. Özellikle noterde imza atmadan önce aracın mutlaka bilinen, güvenilen bir ekspere götürülmesi öneriliyor. Ayrıca kilometreye de dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci el bir araba satın alan bir kişi, tuzağa düştü ve dolandırıldığını eksperde öğrendi.

"320 BİN KM DEDİLER! 690 BİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Show Haber'de yer alan habere göre; yaşadıklarını anlatan sürücü "Çok güvendim. 320 bin km'de dediler. Tabii şok oldum ekspertize geldiğimizde 690 binde olduğunu öğrendik. Dolandırıldım, kandırıldım, mağdur edildim" dedi.

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619 km yol gidip otomobil satın aldı ama daha dönüş yolunda dolandırıldığını anladı. Ekspertiz Ersin Hasan ise "İnsanları bu şekilde kandırıyorlar" dedi.

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"485 BİN TL'YE ALDIM"

Furkan Safi sosyal medyada bir aracın satılık ilanını gördü. Satıcıyla görüştü, şartlarda anlaştı ancak iddiaya göre kendisine aracın hiçbir değişeni olmadığı ve kilometresinin yaklaşık 300 binde olduğu söylendi. Bunun üzerine Furkan Bey de aracı almak için Çorum'a gitti. Furkan Safi "Eski model arabaları yapan bir garajdan aldım. 485 bin TL'ye aldım. Aracı alırken bana bütün kaporta boya mekanik işlemlerin hepsini eksiksiz bir şekilde yapıp bütün donanımların çalıştığını söyledi bana" diyerek anlattı.

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"ARABANIN HİÇBİR TARAFI ÇALIŞMIYORMUŞ, SADECE YÜRÜYORMUŞ"

Furkan Safi aracı satın aldı, İstanbul'a gelmek için de Çorum'dan yola çıktı ancak iddiaya göre yolda ilerlerken araç bir anda arıza vermeye başladı. Safi "Çok ufak bir setten geçtiğimde farlarım kesti. Zaten uzunlar yağmıyordu. Yağmur yağdı, arabanın silecekleri çalışmıyor. Arabanın neredeyse hiçbir tarafı çalışmıyormuş, sadece yürüyormuş" ifadelerini kullandı.

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Çorum'a döndü, satıcıya aracı vermek istedi. Satıcıyla konuşmasını aktaran Safi "Dedi ki 21 yaşında araba alıyorsun, bunlar çok önemli değil. Bunları artık kendin yaptıracaksın dedi. Malına kesinlikle sahip çıkmadı. Silah zoruyla almadın dedi, bu arabayı kendini isteyerek aldın dedi, yaptım dediği hiçbir şey yapmamış aslında" ifadelerini kullandı.

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"KİLOMETRE DEĞİL MİL OLARAK GÖSTERİYOR! BURADA BİR VATANDAŞ KANDIRMASI VAR"

İstanbul'a dönen Furkan Bey durumdan şüphelendi, soluğu Güngören'de bulunan bir ekspertiz firmasında aldı. Hayatının şokunu da o anda yaşadı. Çünkü dolandırılmıştı. Aracın hem iki değişeni vardı hem de kilometresi ona söylendiği gibi değildi. Ekspertiz "Kontrol ettiğimizde aracın parçalarında değişen olduğunu, kaportasında değişen olduğunu, aracın motor mekaniğinde sorun olduğunu, 319 bin km olduğunu söylemişler ama aslında aracın kilometre değil mil olarak gösteriyor, burada bir vatandaş kandırması var, aracın kilometresi 319 bin değil 690.688 km olarak gösteriyor. Neredeyse iki katı bir kilometre oynanması var" şeklinde konuştu. Konuyla ilgili uzmanlar uyarı yaparak "Artık kimseye güvenmemek lazım. Araç alırken ekspertiz yaptırmalarını da tavsiye ediyorum. Furkan Bey ise "Zaten hukuki süreçleri de başlatıyoruz" dedi.

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