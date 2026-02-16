33 milyon araç sahibi dikkat: Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Trafik kazası sonrası oluşan hasar için yapılan prosedürlerin kolaylaştırılması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar 1 Nisan 2026'da başlayacak. İlk etapta Bursa ve Ordu pilot il olarak seçildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri için karmaşık olan tamir ve değer kaybı ödemesi işlemleri sadeleşti.

VEKALETEN İŞLEM YÜRÜTÜLEMEYECEK

Kaza sonrasında, araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak. Hasara ilişkin başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak. Komisyoncu, aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektör de ortadan kalkmış olacak.

EKSPERİ VATANDAŞ DA TALEP EDEBİLECEK

Araçta oluşan hasara ilişkin tespiti eksper gerçekleştirecek. Eksper talebini vatandaş da sigorta şirketi de belirleyebilecek. Böylece mağdur vatandaş talep ettiği şekilde otomatik eksperi seçebilecek.



EKSPER ATAMA SİSTEMİ GELİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil olan eksperler otomatik olarak atanacak ve hasarın tespitini gerçekleştirecek.

HASAR ORANI SINIRI GELİYOR

Kaza sonrası ortaya çıkan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının 10'da 1'ini aşıyorsa zorunlu olarak eksper tayini yapılacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek. 2026 yılı için maddi hasarlarda teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlenmişti. Böylece 40 bin liranın üzerindeki hasarlar için eksper tayini yapılacak. 40 bin liranın altındaki hasarlar için de sigorta şirketiyle mağdur vatandaş anlaşma sağlayabilecek. Günümüzdeki otomobillerin farı yaklaşık 30 bin lira civarındaki fiyatlardan başladığı düşünülürse genel olarak eksper atamalarının gerçekleşeceği gerçeği ortaya çıkıyor.



DEĞER KAYBI FIRSATÇILARININ SONU GELDİ

Kaza sonrasında yetkili servis, anlaşmalı servis, kaporta-boyacılardan aracın sahibinin bilgilerine ulaşan ve vekalet alarak yüksek tutarda değer kaybı alacağını iddia eden ve mağdur vatandaşı da ekstra olarak vekalet ücreti ve komisyon ödemeye zorlayan kişilerin uydurduğu meslek dalı da ortadan kalkıyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı tazminatları araçta oluşan hasarın ekspertizi yapılırken tespit edilecek ve hesaplanacak. Bu tutar hasar dosyasına ekleneceği için değer kaybının ayrı hesaplanmasına yönelik karmaşık ve vatandaşı dolandırmaya yönelik adımlar ortadan kaldırılmış oldu.

Trafik kazasına karışılması halinde araçta oluşan 100 bin liralık hasara ilişkin ödemenin yanında örnek vermek gerekirse 30 bin liralık da değer kaybı araç sahibine ödenecek.

VATANDAŞIN CEBİNDEN 1 KURUŞ ÇIKMAYACAK

Kaza neticesinde mağdur olan vatandaştan vekalet ücreti, komisyon ücreti gibi bir para çıkmayacak ve eksperlerin ortaya çıkardığı değerlere ilişkin de vatandaş tarafından herhangi bir hizmet bedeli ödenmeyecek.



EKSPERİN RAPORUNA İTİRAZ EDİLECEK

Eksperlerin hazırladığı raporlara vatandaş ve sigorta şirketi itiraz edebilecek. İtiraz, raporun hazırlanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılacak. Sonrasında ise yeni eksper ataması gerçekleştirilecek.

Bu durumda itiraz eden taraf eksperin ücretini kendisi karşılayacak.

UYGULAMA 1 NİSAN 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamalarına ilişkin pilot uygulama yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süre ile Bursa ve Ordu illerinde uygulanacak. Kurul, pilot uygulamaya ilişkin il değiştirmeye ve süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm ülkede uygulaması resmen başlamış olacak.

