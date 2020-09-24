FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı

60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Modifiye tutkunu İnegöllü Muhammed Ertam, 60 bin TL karşılığında Doğan SLX marka aracını yurt içi ve yurt dışından aldığı aparatlarla modifiye etti. Ertem, aracını 120 bin TL rekor bedel ile İstanbul’da faaliyet gösteren bir galericiye sattı.

60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı

25 yaşındaki modifiye tutkunu Muhammed Ertem, “2019 Şubat ayında 25 bin liraya Doğan SLX araç aldım. Yaklaşık 3 yıldır hayalimdi. Aracı ilk aldığım gün itibari ile başladım bu işe. Jantlarım yaklaşık 3 aydır evde yatıyordu. Jantlarımı ilk tasarıma soktum ve kısa travers denen işlemi yaptık, motorunu yükselttik. Coil uygulaması yaptık araca. Arkasına flaş uygulaması yapıp, jantları dışarı attırdık. Aracı Ankara’ya götürüp üstüne sunroof açtırdık. İşçiliği profesyonel. Far siz uygulaması yaptık, stoplarını değiştirip el tasarımı krom stop taktık içine. İçi komple dizayn edildi. El yapımı her şey. Aracın camlarını komple değiştirip, renkli cama çevirdik. Arka camlarında kelebek iptali vardı. Onları yaptık” dedi.
Tasarımını güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirten Ertem, “Araca güzel bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Bayağı uğraşlar sonucu araca BMV aynasını taktık. BMV vites topuzunu taktık. Türkiye’de 6 tane bulunan spor direksiyonunu kullandık. Araca son olarak BMV koltuklarını döşedik. Aracın komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatını kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Alırken de zaten yüksek model tercih ettik" diye konuştu.

Muhammet Ertem, yapılan ince işçilik ve ekipman maliyetlerinin toplam 60 bin TL’yi bulduğunu ifade etti. Ertem sözlerini şöyle tamamladı:

“Gözüm gibi baktığım aracımın satışını gerçekleştirdim. 60 bin TL masraf yapmıştık. Bir çok ekipman yerleştirdik. Satarken çok zorlandım. İstanbul’dan bir galerici ağabeyimiz aradı ve araca talip olduğunu ifade etti. Konuştuk, anlaştık. Aracımızı 120 bin TL karşılığında sattık”.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
12 milyon liralık servet çürüyor 12 milyon liralık servet çürüyor
Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta olacak
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta olacak
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Bodrum’daki ev fiyatları iki katına çıktı
Bodrum’daki ev fiyatları iki katına çıktı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 6 yorum
alanıda boş satanıda ugraşanıda
boşşşşş
param olsa alirim altin borsasi gibi her zaman para yapiyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar!
Otomobil alacaklar dikkat!
2020 Mercedes - Benz Actros 1851 fiyat listesi
İşte 2020 Mercedes Actros 1851 fiyat listesi
Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
12 milyon liralık servet çürüyor
California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak
ABD'de devrim gibi karar! 2035'e kadar yasak
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Cardata Müdürü'nden 2021 otomobil fiyat tahmini!
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Heyecanla beklenen Pil Günü nedir? Battery Day ne demek? İşte Tesla Pil Günü detayları!
Heyecanla beklenen Pil Günü nedir? Battery Day ne demek? İşte Tesla Pil Günü detayları!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.