70 saatten fazla toplantı yaptılar ama... Volkswagen son kararı verdi: 35 binden fazla işçisini işten çıkarıyor!

Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasında fabrikaların kapanmasına ilişkin sorun devam ediyordu. İşçiler, Volkswagen'in 9 fabrikasında greve başlamıştı. Çin'den gelen üretim dalgası karşısında güç kaybetmeye başlayan Alman otomobil devi acı haberi duyurdu.

VW marka patronu Thomas Schäfer, yapılan müzakerelerde; Almanya merkezli olan üretim yerlerindeki fazla kapasiteyi ve işçi maliyetlerini azaltmak ile beraber maliyetlerini rekabetçi bir düzeye indirilmesinin öncelik olarak tutulduğunu aktardı. Schäfer “Her üç konuda da uygulanabilir çözümlere ulaştık” dedi.

2030'A KADAR LİDER OLMAK İÇİN

PatronlarDünyası'nın haberine göre, dev marka Almanya'daki lokasyonlarındaki teknik kapasiteyi 700 binden fazla araç azaltacak. Bu, Volkswagen'i 2030 yılına kadar teknolojik açıdan lider üretici haline getirmenin temelini oluşturuyor.

IG Metall müzakerecisi Thorsten Gröger ise fabrika kapanmalarının ve işten çıkarmalarının önlendiğini belirterek, "Hiçbir yer kapatılmayacak, hiç kimse operasyonel nedenlerle işten çıkarılmayacak ve şirket içi tarifemiz uzun vadede güvence altına alınacak" sözlerini kullandı.

70 saatten fazla süren toplantıda, Volkswagen ve IG Metall anlaşmaya vardı. Ancak, toplantının ardından Volkswagen'in 2030 yılına kadar 35 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığı öğrenildi. Karar, otomobil üreticisi ile IG Metall arasında günlerce süren görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın ardından geldi.