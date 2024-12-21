FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 70 saatten fazla toplantı yaptılar ama... Volkswagen son kararı verdi: 35 binden fazla işçisini işten çıkarıyor!

70 saatten fazla toplantı yaptılar ama... Volkswagen son kararı verdi: 35 binden fazla işçisini işten çıkarıyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.12.2024 10:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil devi Volkswagen'de bir süredir sorunlar yaşanıyordu. Çin'den gelen üretim dalgası karşısında zayıf kalan Volkswagen'in işçi çıkarmalarına başlayacağı konuşuluyordu. Dev markanın 35 binden fazla işçisi ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

70 saatten fazla toplantı yaptılar ama... Volkswagen son kararı verdi: 35 binden fazla işçisini işten çıkarıyor!

Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasında fabrikaların kapanmasına ilişkin sorun devam ediyordu. İşçiler, Volkswagen'in 9 fabrikasında greve başlamıştı. Çin'den gelen üretim dalgası karşısında güç kaybetmeye başlayan Alman otomobil devi acı haberi duyurdu.

ww

VW marka patronu Thomas Schäfer, yapılan müzakerelerde; Almanya merkezli olan üretim yerlerindeki fazla kapasiteyi ve işçi maliyetlerini azaltmak ile beraber maliyetlerini rekabetçi bir düzeye indirilmesinin öncelik olarak tutulduğunu aktardı. Schäfer “Her üç konuda da uygulanabilir çözümlere ulaştık” dedi.

Çin'den gelen dalga dev markaları vurdu! Avrupa'da bir bir fabrikalar kapanıyor Çin'den gelen dalga dev markaları vurdu! Avrupa'da bir bir fabrikalar kapanıyor

2030'A KADAR LİDER OLMAK İÇİN

PatronlarDünyası'nın haberine göre, dev marka Almanya'daki lokasyonlarındaki teknik kapasiteyi 700 binden fazla araç azaltacak. Bu, Volkswagen'i 2030 yılına kadar teknolojik açıdan lider üretici haline getirmenin temelini oluşturuyor.
IG Metall müzakerecisi Thorsten Gröger ise fabrika kapanmalarının ve işten çıkarmalarının önlendiğini belirterek, "Hiçbir yer kapatılmayacak, hiç kimse operasyonel nedenlerle işten çıkarılmayacak ve şirket içi tarifemiz uzun vadede güvence altına alınacak" sözlerini kullandı.

www

Dev markanın işçilerinden grev kararı! Dev markanın işçilerinden grev kararı!

70 saatten fazla süren toplantıda, Volkswagen ve IG Metall anlaşmaya vardı. Ancak, toplantının ardından Volkswagen'in 2030 yılına kadar 35 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığı öğrenildi. Karar, otomobil üreticisi ile IG Metall arasında günlerce süren görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın ardından geldi.

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Asgari ücrette işverenin talebi en fazla yüzde 30 olacak!

Asgari ücrette işverenin talebi en fazla yüzde 30 olacak!

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

'Eşitsizlik' denilerek tüm çalışanları ilgilendiren kanun teklifi masada

'Eşitsizlik' denilerek tüm çalışanları ilgilendiren kanun teklifi masada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.