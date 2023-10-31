700 bin araba! Piyasa değerinin yüzde 15 altında satılacak: Resmi Gazete’de yayınlanmıştı, yarın başlıyor

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

KIZILAY’A DEVREDİLECEK

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.

Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

700 BİNİ SATILABİLİR DURUMDA

Bugün Türkiye'deki yediemin otoparklarında 2,2 milyon adet hacizli araç bulunuyor. Ancak şartlara uyan ve ihale ile satılacak olan araç sayısı bir milyon civarında. Bu bir milyon adetlik rakamın 300 bini 20 yaş üzerinde ve yaşlı durumda. 700 bini ise satılabilir durumda olanlar.

PİYASA FİYATININ ALTINDA SATILACAK

Ayrıca bu 700 binlik rakamın 200 bini 5 yaş altında, yani genç araçlar. En düşük ihtimalde 700 bin civarında bir ikinci el aracın piyasaya girmesi bekleniyor. İnternette satışta olan toplam bir milyon adetlik ikinci el otomobil bulunduğu düşünüldüğünde, bunun yarısı kadar bir aracın piyasaya girmesinin fiyatları ciddi anlamda düşüreceği anlamına geliyor. Öte yandan yapılacak olan ihalede araçların piyasa fiyatının yüzde 10-15 altında satılacağı belirtiliyor.







