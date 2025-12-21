FİNANS

'800 bin TL'ye varan indirim görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

Sıfır araba almak isteyen bazı kişiler Aralık ayını beklemişti. Otomobil markaları ise Aralık ayı kampanyalarını hızlandırdı. Peki, sıfır araç kampanyalarında son durum ne? Ne kadar indirim var? Taşıt kredileri ne durumda? İşte araç piyasasında yaşanan son gelişmeler...

Hande Dağ

Yıl sonu yaklaşırken gözler bir yandan da sıfır araç piyasasında. Araba almak isteyenler Aralık ayındaki kampanyaları ve indirimleri araştırıyor. İşte sıfır araba piyasasında son durum...

"800 BİN TL'YE VARAN İNDİRİMLER GÖRÜYORUZ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber sıfır araç bayilerinde hareketlilik arttı stoklar erisin diye kampanyalar, indirimler peş peşe geldi.

Sektör temsilcisi Aykan Ceylan "Talepler had safhada. 250 bin TL ile 800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz. Bunun yanı sıra takas kampanyası var, kredi kampanyaları var" dedi.

Bir araç örnek verilirken, söz konusu aracın yüzde 25 ek gümrük vergisi ve listelenen güncel fiyatıyla 3 milyon 865 bin lira olduğu, şu andaki fiyatının ise 3 milyon 95 bin TL olduğu yani 770 bin liralık bir düşüş olduğu belirtildi. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Daha çok kampanyalar oluyor, o yüzden birazcık bekledik açıkçası" şeklinde konuştu.

"TARİHİ BİR REKOR GELİYOR"

Ceylan "Bu yıl %10 artarak 1 milyon 177 bin adede yaklaştık. Tarihi bir rekor geliyor. Tüm zamanların en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç yılı olacak" ifadelerini kullandı. Peki taşıt kredileri ne durumda?

Taşıt kredilerinde 2 milyon liranın altındaki araçlara en fazla 390 bin TL kredi verildiği verildi. Yine bir araçtan örnek verilirken aracın fiyatının 2 milyon 355 bin liradan 1 milyon 995 bin liraya düştüğü ve böylece birçok kişinin taşıt kredisi kullanma imkanı yakaladığı belirtildi.

Haberde mikrofon uzatılan bir kişi "Şu an kampanyalar çok avantajlı. Şu an 0.69'dan kredi veriyorlar. 12 ay ve ilk taksit hemen olmak kaydıyla" derken bir başkası da "Kısıtlaması var BDDK'nın ama 300 bin - 350 bin lira talepler değerlendiriliyor, veriliyor yani" ifadelerini kullandı.

Bir başkası da "İnsanlarımız hep böyle düşecek diye zannediyor. Aralık ayı işte satamazlar, elinde kalacak bayilerin ama tam tersi" dedi.

