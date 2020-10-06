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9 ayda satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 388 bin 690 otomobilden 269 bin 798'i otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

9 ayda satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle satılan her 10 otomobilden 7'sini otomatik vites araçlar oluşturdu.

Günümüzde otomobil satın alırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.

Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi dünya genelinde ve Türkiye'de artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışları, 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

OTOMATİK VİTES SATIŞLARI YÜZDE 73,9 ARTTI

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Eylül sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 269 bin 798 adetle yüzde 69,4 pay alırken, manuel şanzımanlı
otomobiller 118 bin 892 adetle yüzde 30,6'lık paya sahip oldu.

İlk yarıda satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 67,9, satışı da 155 bin 145 adet olarak belirlenmişti.

Böylece otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 73,9 artış gösterdi.

OTOMATİK VİTES ARAÇLARDA SEGMENT PAYI DAĞILIMI

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,8 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 69,1'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 53,1 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

2000 CC ÜSTÜ OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI YÜZDE 0,2

Öte yandan, otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72,1 artarak yüzde 94,9 pay,
1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,9 yükselişle yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 1,7'lik artışla yüzde 0,2 pay aldı.

Ayrıca otomobil pazarı segmentlerine göre, eylül sonunda pazarın yüzde 87,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63,2, B segmenti otomobiller de 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 pay aldı.

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