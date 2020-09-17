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AB'de otomobil satışları ağustosta sert düştü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ağustos ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18,9 azaldı.

AB'de otomobil satışları ağustosta sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ağustos ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18,9 azalarak 769 bin 525'e geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre Romanya'da yüzde 51,9, Estonya'da yüzde 42,3, Bulgaristan'da yüzde 34,5, Çekya'da yüzde 33,6, Macaristan'da yüzde 30,1, Yunanistan'da yüzde 28,6, Almanya'da yüzde 20, Fransa'da yüzde 19,8 ve İspanya'da yüzde 10,1 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azalarak 6 milyon 123 bin 852 seviyesine düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 251 bin 44, Fransa'da 103 bin 631, İtalya'da 88 bin 801 ve İspanya'da 66 bin 925 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 196 bin 794 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 110 bin 112 otomobil sattı. Renault Grubu ise 82 bin 955 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

KAYNAK:AA

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