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AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, emisyon kurallarına uymayan otomobilleri geri toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi aldı.

AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi

AB Komisyonu, emisyon skandalı sonrasında hazırlanan, üye ülkelerde motorlu taşıtların onaylanması ve piyasanın takip edilmesine yönelik yeni kuralların bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buna göre, yeni bir otomobil piyasaya sürülmeden önce bağımsız biçimde performans ve kalite testine tabi tutulacak. Söz konusu onay sürecinde ulusal makamların kararları tekrar değerlendirilebilecek.

AB Komisyonu, bağımsız biçimde araçların kurallara uyumunu kontrol edebilecek. Üreticilerin mevzuatları ihlal etmeleri halinde Komisyon, AB çapında araçları geri çağırabilecek.

30 BİN EURO'YA KADAR PARA CEZASI

AB Komisyonu, kurallara uymayan üreticilere her otomobil için 30 bin Euro’ya kadar para cezası kesebilecek.

Yeni yönetmelikle AB’de geçmişte uygulanan yeni otomobil onayı ve piyasa gözetim sistemi önemli ölçüde değişmiş oldu.

Daha önce yürürlükte olan AB düzenlemeleri gereği araç üreticilerinin kurallara uyumunun denetlenmesi ilgili ülkelerin sorumluluğunda bulunuyordu.

Yeni kurallarla otomotiv sektöründe tekrar bir skandal çıkması durumunda AB, üretici firmalara milyarlarca avro ceza verebilecek.

KAYNAK:AA

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