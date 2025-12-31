FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli müzeye geri dönüyor!

Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli, ABD'deki turnesinin ardından İtalya'daki Alfa Romeo Müzesi'ne dönüyor.

Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli müzeye geri dönüyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müze, 6 Ocak 2026'ya kadar yeni 33 Stradale'ye ev sahipliği yaparak, ziyaretçilere markanın çağdaş modellerinden birini yakından görme fırsatı sunacak.

İlk kez, 30 Ağustos 2023'teki tanıtımının ardından Alfa Romeo Müzesi'nde sergilenen 33 Stradale, ikinci kez müzede ziyaretçilerle buluşmuş olacak.

Müzede yer alan "Geçmişten Günümüze" bölümünde, rüzgar tüneli modelinin yanında özel alanda sergilenen araç, yeni 33 Stradale modeline özgü aerodinamik geliştirme, tasarım ve performans arasındaki güçlü bağı simgeliyor.

Efsanevi 1960'lar modeli ve Tipo 33 yarış otomobilinden esinlenerek bir ikonun dönüşünü sembolize eden modelden 33 adet üretildi. Her bir araç, BOTTEGAFUORISERIE projesinin vizyonuna uygun zanaatkarlık süreciyle ve özen gösterilerek üretilen örnek olarak göze çarpıyor.

Kaputun altında 630 HP gücündeki çift turbo V6 motor bulunuyor. Sıfırdan 100 kilometre/saat (km/sa) hıza 3 saniyenin altında ulaşan araç, 333 km/sa maksimum hızıyla sürüş deneyimi sunuyor.

Ayrıca model, Monterey Car Week'te görücüye çıkmasının ardından Motorlux, Hagerty House, The Quail ve efsanevi Laguna Seca pisti gibi duraklarda sergilendi. Ardından araç, Los Angeles şehrindeki Petersen Otomotiv Müzesi'nde bir sergide ve Macchinissima'da boy gösterdi. Yolculuk, Wynn Las Vegas'ta düzenlenen 2025 Concours, Los Angeles Otomobil Fuarı ve Art Basel'e katılımla sona erdi.

Model, 24 Haziran 2015'te halka yeniden açılan Arese'deki ikonik Alfa Romeo Müzesi'nde bir kez daha başrole geçiyor. Sergi, ikonik modeller, prototipler ve multimedya içerikleri aracılığıyla markanın hikayesini anlatarak, ziyaretçileri markanın geçmişine ve değerlerine dair yolculuğa çıkarıyorKaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Canlı Milli Piyango çekilişi izleMİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Canlı Milli Piyango çekilişi izle
'Kulis bilgisi' Emekli zammı planını açıkladı 'Bu rakam konuşuluyor''Kulis bilgisi' Emekli zammı planını açıkladı 'Bu rakam konuşuluyor'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Alfa Romeo şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.