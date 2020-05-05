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Alman otomobil üreticileri, tüketiciye teşvik verilmesini istedi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.05.2020 09:34 | Son Güncelleme

Almanya'da otomobil fabrikalarının bulunduğu eyaletler, koronavirüs nedeniyle yeni araç alımlarına 4 bin euroya kadar teşvik verilmesini istedi.

Alman otomobil üreticileri, tüketiciye teşvik verilmesini istedi

Almanya'da otomobil fabrikalarının bulunduğu Bavyera, Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletleri, koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için tüketicilere 4,000 euroya kadar teşvik verilmesini teklif etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcileri arasında koronavirüs salgınının sektöre etkisi hakkında yarın yapılacak zirve önce öncesinde eyaletlerin önerilerini açıklayan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, elektrikli araçlar için 4,000 euro, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için ise 3,000 euro teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
otomobil fabrikaları, koronavirüs, teşvik,

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