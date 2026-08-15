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Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomobil markası Siegfried Marcus Automobile, Marcus 5 modelinin Avrupa üretimi için Türkiye'deki potansiyel üretim ortaklarıyla görüşmeler yürütüyor. Şirket, Türkiye'yi üretim yapılanması için değerlendirirken, kurulacak altyapının markanın yeni modellerinin üretimine de temel oluşturması hedefleniyor.

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti
Cansu Çamcı

Siegfried Marcus Automobile, Avrupa'daki üç üretim bölgesinin yanı sıra Türkiye'deki potansiyel üretim ortaklarıyla teknik ve ticari değerlendirmeler yürütüyor. Marcus 5 modeli için oluşturulacak altyapının, modelin ardından gelecek iki yeni otomobilin de üretimine temel oluşturması hedefleniyor.

Şirket, seçilecek üretim yapılanmasının üretim kabiliyeti, kalite standartları, tedarik zinciri, teknik insan kaynağı, lojistik imkanlar, servis altyapısı, ihracat erişimi ve uzun vadeli kapasite potansiyeli gibi kriterlere göre belirleneceğini açıkladı.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR ALMAN BİNEK OTOMOBİL MARKASI ÜRETİM YAPACAK"

Kurucu ortağın Türkiye'nin üretim gücüne, mühendislik kabiliyetine, hızına ve stratejik konumuna inandığını belirten Özgür Baklan, "Türkiye'de ilk kez bir Alman otomobil markasının binek otomobil üretimine imza atması hem ülkemiz hem de otomotiv sanayimiz adına tarihi bir eşik olacaktır" dedi.

Avrupa tip onay süreçleri tamamlanan ve seri üretim altyapısına ilişkin anlaşmalar gerçekleştirilen araçtan, Avrupa dışı pazarlar için üretim yapılan tesisinde geçtiğimiz hafta sonunda ilk örnekler banttan çıktı. Avrupa ve Türkiye'ye yönelik sevkiyat ve tanıtım hazırlıklarının başladığı, ilk araçların kısa süre içerisinde özel etkinliklerle tanıtılacağı bildirildi.

Alman veri güvenliği yaklaşımı temelinde geliştirilen Marcus 5'in yazılım ve dijital hizmet mimarisinde sürücü ve kullanıcı verileri Almanya'da barındırılacak. GDPR standartlarına uygun korunacak veriler, marka stratejisinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Şirket, üretim yapılanmasıyla eş zamanlı olarak seçilecek pazarlarda distribütörlük, bayilik, satış sonrası hizmet ve yedek parça organizasyonlarını da oluşturmayı planlıyor. Marcus 5'in tanıtım sürecinin başlamasıyla birlikte üretim ortaklarının yanı sıra markanın büyüme vizyonunu paylaşan distribütör ve bayi gruplarıyla görüşmelerin hızlandırılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Avrupa
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