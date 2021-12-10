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Alman otomotiv devinden kötü haber! Yüzde 31,5 azaldı

10.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel olarak başta otomotiv ve teknoloji sektörü olmak üzere birçok sektörü etkileyen çip tedarik sorunu Alman otomotiv devi Volkswagen'i de vurdu. Yaşanan sıkıntılardan etkilenen şirket, teslimatta yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Alman otomotiv devinden kötü haber! Yüzde 31,5 azaldı

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.

TESLİMAT SAYISI DÜŞTÜ

Buna göre, grubun kasımda araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.

Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1,7 düşerek 8,17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor. (AA)

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