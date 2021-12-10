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Son Dakika! Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

10.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine rekor stokçuluk cezası geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, stokçulara yönelik cezaların artacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv şirketine 545 bin 550 lira ceza verdi.

Son Dakika! Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Son dönemlerde artan döviz kurundan dolayı birçok üründe stokçuluk yapılıyordı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin açıklama yaparak, stokçuluk yapanların cezalandırılacağını bildirmişti. Bugün Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini belirtti.

STOKÇULUĞA 545 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası vermiştir.

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Ticaret Bakanlığınca, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimaller yakından takip edilmektedir.

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Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada stokçulara yönelik cezanın artırılacağını, bunların mallarına el konulacağını söylemişti. Önceki gün yapılan kabine toplantısından sonra ise maliyet artışı ve kur yükselişiyle izah edilemeyecek fiyat artışı yapanlarla bilhassa stokçuluğa yönelenlerin gözünün yaşına bakılmayacağını belirtmişti.

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Erdoğan, “Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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Fotoğraf: DHA

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