Alman otomotivi Volkswagen’den savaş hamlesi: Askeri araç üretmeye hazırlanıyor!

Alman basınında yer alan haberlere göre şirket, Osnabrück tesisinin geleceğini güvence altına almak amacıyla çeşitli stratejik seçenekleri incelemeye devam ediyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Söz konusu tesisin son aylarda birkaç farklı araç konsepti geliştirdiği ve potansiyel pazar fırsatlarını analiz etmek amacıyla bu modelleri "Enforce" savunma fuarında tanıttığı kaydedilen haberlerde, geliştirilen konseptlerin somut projelere dönüşüp dönüşmeyeceği veya üretimin kapsamının ne olacağının şu an için belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

İKİ ASKERİ ARAÇ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Alman yayın kuruluşu NDR ve "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesinde yer alan bilgilere göre Volkswagen; "Crafter" ve "Amarok" modellerini temel alan iki farklı askeri araç konsepti üzerinde çalışıyor.

Söz konusu prototiplerin, tamamen fabrikanın kendi imkanlarıyla geliştirilen test araçları olduğu belirtildi.



2027 ORTASINA KADAR SÜREBİLİR

Halihazırda VW T-Roc Cabriolet modelinin üretimine devam eden Osnabrück fabrikasında bu sürecin 2027 ortasına kadar sürmesi planlanıyor.

Yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam sağlayan tesisin, bu tarihten sonraki akıbeti ise henüz netlik kazanmadı. Askeri araç projesinin, fabrikanın üretim kapasitesini ve istihdamı korumak adına atılmış stratejik bir hamle olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır