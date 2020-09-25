Otomobil alırken bazı detayları doğru değerlendiremiyoruz. Bir otomobilin fiyat etiketinin avantajlı olmasının bazı nedenleri olduğunu unutuyoruz. çoğu zaman kullanıcı, söz konusu avantajlı etiketi isterken premiyum otomobilin kabinini ya da motorunu da beraberinde istiyor. Elbette ki markalar çok ciddi hesaplarla otomobilleri bantta koyuyorlar. Lada da böyle biraz haksızlığa uğrayan otomobiller arasında. Öncelikle Lada deyince akla ne geliyor? Arazide, çiftlikte, köyde, kırsalda yaşayan ve sağlam karoser - 4X4, geniş yaşam -yükleme alanı isteyen kullanıcının aldığı taş gibi araba geliyor. Ama genellikle içinde çok büyük konfor ya da teknoloji olmadığı iyi biliniyor. Elbette kullanıcı eleştirisini dikkate alarak Lada modellerini marka çok ama çok geliştirdi. Fakat hala kokpit kalitesi eleştiri almaya devam ediyor. İşte tam da bu noktada marka bir hamle yaptı. Haberimiz de o hamle hakkında.

Alman yapımı Lada ! Başlık biraz iddialı gibi ama Alman eli değen Lada Niva , pazarda kendine sağlam yer açar. Keşke, sınırlı üretim olmasaydı...

LADA’YA ALMAN MÜHENDİSLER ŞEKİL VERİRSE…

Almanya merkezli Partisan Motors ekibi, Lada Niva projesiyle gündemde. Aracın iç dünyasını lüks ve konfor odaklı parçalarla zenginleştirecekleri özel bir proje üzerinde çalışıyorlar. Projeyle ilgili paylaşılan tek parçalık çizim görselinde, dış tarafta da ciddi modifikasyonların söz konusu olduğunu görüyoruz. Mesela lastik ve jant setlerinin yanı sıra kaputa kadar uzanan ve karakteri güçlendiren yenilikler kendisini hissettiriyor.

Bu Alman eli değmiş Lada Niva’da motor konusunda ise herhangi bir iyileştirme ve değişimin yapılmayacak. Yani 1,7 litrelik motorun 83 beygirlik güçle yola devam edecek.

Sadece Almanya’da satışa sunulacak olan bu özel Niva modelleri 19.900 eurodan alıcı bulacak. Proje tamamlandıkça bilgi paylaşımı yapılacak.



