FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Anadolu Isuzu, elektrikli otobüslerini Proterra teknolojsi ile güçlendiriyor

Anadolu Isuzu, elektrikli otobüslerini Proterra teknolojsi ile güçlendiriyor

18.11.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde, Proterra’nın sektör lideri ticari araç batarya teknolojisine yer verecek. İhracatta hedef pazarlardaki yerel ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirdiği araçları ile öne çıkan Anadolu Isuzu, Proterra bataryanın tek bir şarjla 200 ilâ 405 km’lik sürüş olanağı sayesinde Avrupa toplu taşıma pazarının taleplerini karşılayacak.

Anadolu Isuzu, elektrikli otobüslerini Proterra teknolojsi ile güçlendiriyor

Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde, Proterra’nın sektör lideri ticari araç batarya teknolojisine yer verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu ile ticari araç elektrifikasyon teknolojisinde önde gelen yenilikçi firmalardan Amerika merkezli Proterra Inc., Anadolu Isuzu’nun elektrikli otobüsü Citi VOLT için iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde güç kaynağı olarak Proterra’nın ticari araç batarya teknolojisini kullanacak. Citi VOLT’a güç sağlayacak olan Proterra batarya sistemi, tek bir şarjla 200 ila 405 kilometrelik sürüş olanağı ile Avrupa toplu taşıma pazarının taleplerini karşılayacak.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SÜRDÜRLEBİLİR GELECEĞİ DESTEKLEYEN BİR İLERLEME VE BÜYÜME ALANI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, hayatı birçok yönden etkileyen göz ardı edilemeyecek bir olgu olan iklim krizinin, ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından orta ve uzun vadede çok çeşitli alanlarda etkisini gösterebileceğini belirtti.
Bu nedenle elektrikli araçların geliştirilmesini, çığır açan teknolojilerin başı çektiği sürdürülebilir geleceği destekleyen bir ilerleme ve büyüme alanı olarak gördüklerini aktaran Arıkan, "Midibüs ve kamyon projeleri de dahil olmak üzere birçok projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Vizyonumuz doğrultusunda Proterra gibi dünya standartlarında yenilikçi bir ortak ile çalışacağımız için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Proterra Başkanı Gareth Joyce da Proterra olarak kanıtlanmış batarya teknolojisini Avrupa toplu taşıma pazarına getirirken, Anadolu Isuzu gibi bir sektör lideriyle birlikte çalışmaktan heyecan duyduklarını belirterek, "Sıfır emisyonlu ulaşıma geçişte Avrupa uzun süredir küresel bir öncü olmuştur. Kuzey Amerika’daki yolcu otobüsü filolarında kendini ispat etmiş olan Proterra teknolojisi Avrupa ülkelerinde de kullanılabilir. Daha sağlıklı bir çevre konusunda Anadolu Isuzu ile aynı vizyonu paylaşıyor ve dünyanın dört bir yanında daha da temiz ve sessiz elektrikli araçlara güç sağlayarak başarımızı devam ettirmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

İŞ BİRLİĞİ ANADOLU ISUZU'NUN ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİNDEKİ ETKİSİNİ ARTIRDI

Anadolu Isuzu, hedef pazarlarının yerel ihtiyaçları için geliştirdiği ticari araçlarla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor. Türkiye’de olduğu kadar dünya pazarlarında da iddia sahibi olan Anadolu Isuzu, çevre dostu otobüsleri ile yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor.

Anadolu Isuzu’nun ilk 8 metrelik elektrikli otobüsü NovoCiti VOLT Avrupa’daki tanıtım turnesinde övgüler aldı. Anadolu Isuzu 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde daha düşük işletme maliyeti, daha uzun menzil ve azami verimlilik sunmayı amaçlıyor.

ABD’de tasarlanıp üretilen Proterra batarya sistemleri, Anadolu Isuzu gibi ileri gelen ticari elektrikli araç üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kompakt, emniyetli ve güçlü bir çözüm oluşturuyor. Şirketin yolcu otobüslerince kat edilen toplam 20 milyon kilometreden fazla mesafede kendini kanıtlamış olan Proterra batarya, azami menzil için oluşturulmuş sektör lideri enerji yoğunluğu, farklı tip araçlara uyarlanabilme kolaylığı ve çetin çevre koşullarına dayanıklı hale getirilmiş ticari kalitedeki mahfaza gibi nitelikleri bir araya getiriyor.

İş birliği ile Anadolu Isuzu, elektrikli araç piyasasındaki nüfuz ve penetrasyonunu artırırken, Proterra Powered da Avrupa toplu taşıma pazarına adım atmış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Devrim arabalarının mühendisiydi! Devrim arabalarının mühendisiydi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Kuyumculukta yeni dönem! 31 Aralık'ta başlıyor

Kuyumculukta yeni dönem! 31 Aralık'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.