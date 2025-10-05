FİNANS

Antalya'da motosiklet sayısı artıyor

Antalya'da motosiklet sayısı 2025'te büyük bir artış gösterdi. Şehirde her üç araçtan biri motosiklet.

Antalya'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, 2025'te önemli bir artış yaşadı. 2025 Mayıs ayında, motosiklet sayısı 510 bin 522'ye ulaştı. Bu durum, toplam araç sayısının yüzde 32'sini oluşturmasını sağladı. Böylece, kentte her üç araçtan biri motosiklet oldu.

TÜİK verilerine göre, 2024 Mayıs ayında şehirde 1 milyon 498 bin 295 araç kaydı vardı. 2025 Mayıs ayında bu sayı 1 milyon 613 bin 694'e çıktı. Taşıt artış oranı, nüfus artış oranının üzerine çıkarak trafik yükünü artırdı.

Motosikletlerin kent trafiğindeki payı, yüzde 32'ye yükselerek dikkat çekti. Ocak-Temmuz 2025 döneminde kaydedilen 5 bin 380 motosiklet, 4 bin 117 otomobili geride bıraktı. Bu süreçte, motosiklet en çok tercih edilen araç türü haline geldi.

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu Antalya İl Başkan Yardımcısı Tansel Göçmen, motosikletin kentte çok tercih edilen bir ulaşım aracı olduğunu vurguladı. Göçmen, “Antalya'da motosiklet, iş ve hobi için yaygın kullanılıyor. Ekipmansız motosiklet kullananlardan rahatsızlık duyuyoruz. Ayrıca, ehliyetsiz sürenler de var. Motosiklet, trafik içinde pratik bir araç. Hızlıca gitmek için idealdir. Antalya'nın iklimi motosiklet için uygundur. Ancak kazalar da meydana geliyor. Ekipmansız ve aşırı hız yapanlar çok tehlikeli. Bazı sürücüler terlik ve şortla motosiklet biniyor. Onları motosiklet sürücüsü olarak kabul etmiyoruz. Yeni ehliyet alan sürücüler kurallara uymalı” dedi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

