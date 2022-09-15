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Araba alacaklar dikkat! 100 bin lira ucuzlayacak denmişti! Gerçek ortaya çıktı...

15.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasası için Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatların önüne geçmek için otomobil satışları için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı düzenlemesi bugün başladı. Sıfır otomobiller için getirilen 6+6 şartı sonrası ikinci el araç piyasasında fiyat durumu merak edilmeye başlandı. Galericiler uygulamanın tam anlamıyla denetlenmesiyle araç fiyatlarının yüzde 3 ila yüzde 5 arasında düşeceğini bekliyor.

Araba alacaklar dikkat! 100 bin lira ucuzlayacak denmişti! Gerçek ortaya çıktı...

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması bugün itibarıyla başladı. Sıfır otomobiller için getirilen 6+6 şartı sonrası ikinci el araç piyasasında fiyat durumu merak edilmeye başlandı. Galericiler uygulama tam anlamıyla denetlenirse fiyatların yüzde 3, yüzde 5 düşeceğini öte yandan 1 milyon TL’ye kadar olan araçlarda fiyatların 100 bin lira düşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

“6 AY 6 BİN KİLOMETRE KURALININ HER İKİSİNİN DE DOLMASI GEREKİYOR”

Pandemi süreciyle otomobil piyasasının adeta altınla yatırım aracı olarak yarışır hale geldiğini söyleyen Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, “Talepler artınca kullanıcılar bu işi sektör haline getirdi. Dolayısıyla bu iş çığırından çıktı. Ticaret Bakanımızın Ağustos ayı içerisinde açıkladığı otomobil ve arazi taşıtlarını kapsayan 6 bin kilometre 6 ay kuralının her ikisinin de dolması gerekiyor. Şu anda birçok kişi bunun sadece birinin yeterli olduğunu düşünüyor. Ama satış yapabilmek için hem 6 ayın hem de 6 bin kilometrenin dolması gerekiyor. Bakanlığımız 15 Eylül’e kadar bir tarih verdi, o tarih de bugün itibariyle doldu. Bundan sonraki süreçte alınan araçların ilk tescil tarihinden sonra 6 ay beklemesi gerekiyor ve 6 bin kilometreyi doldurması gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bu süreci beklemek gerekiyor. Bu çıkan yasaya sadece araç kiralama şirketleri, galericileri değil biniciler, kullanıcılar ve şahıslar da dahi edilmesi gerekiyordu. Baktığımız zaman, bir şahıs aracı kullanmak için alır. Bu süreye onların da dahil edilmesi gerekiyordu. Tabii bu aradaki fırsatçılar, kenarda parası olup parasını otomobille çevirenler hiçbir vergisi olmadan ticaretini yapıyor. Bunların önüne geçilebilirdi” dedi.

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“İNŞALLAH FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Kurban Bayramı’nın öncesine kadar hareketli olan otomobil sektörünün özellikle bayramdan sonra sessizliğe büründüğünü anlatan Abdullah Acıbadem, “Bakanımızın yaptığı 6 ay ve 6 bin kilometre şartı birazcık daha piyasanın durmasını, insanların beklenti içerisine girmesine neden oldu. Baktığımız zaman internette abartılı fiyat yazanlar, fiyatları yüzde 5-10 düşürdü. Ama uygulama şahısları da ilgilendirseydi biz eminiz ki bu daha da verimli olacaktı, fiyatların daha da düşmesi sağlanacaktı. Şu an için bayilerde araç yok deniliyordu. Bakanımız bu açıklamayı yaptıktan sonra şu an bayilerin elinde araçlar çoğalmaya başladı, stoklarında arabalar var. Baktığımız zaman demek ki Türkiye’ye araç giriyor. Bu araçlar bir yerlerde bir şekilde izole ediliyordu, saklanıyordu. İnşallah fiyatların düşmesini biz de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYON TL’YE KADAR OLAN ARAÇLARDA FİYATLARIN 100 BİN LİRA DÜŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Çıkan yasayla birlikte 6 ay ve 6 bin kilometre şartını yerine getirmeden satış yapan kişilere 8 bin 400 TL’lik bir ceza uygulamasının olduğunu da hatırlatan Acıbadem, “Biz aslında bu cezayı da az buluyoruz. Bu cezanın daha da yüksek olması gerekiyor. Çünkü uygulamanın yürürlükte sağlıklı ilerlemesi için yaptırım şart. Bir de internette araç fiyatlarının 100 bin lira civarında düştüğüyle alakalı haberler var. Lüks araçlarda 100 bin lira çok küçük bir rakam, o araçlar için 100 bin lira düşebilir. Ama 1 milyon TL’ye kadar olan araçlarda fiyatların 100 bin lira kadar düşmesi kesinlikle söz konusu değil. Bundan sonraki süreçte araç fiyatları düşer mi? Uygulama tam anlamıyla denetlenirse fiyatlar mutlaka yüzde 3, yüzde 5 düşer. Ama daha da fazla düşeceğini düşünmüyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Ve bugün resmen başladı! Otomobil satışlarında yeni dönemVe bugün resmen başladı! Otomobil satışlarında yeni dönem
Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil
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