Araba alacaklar dikkat! İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 27 artış...

İkinci el otomobil piyasasında yılın ilk 3 ayındaki durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Artan döviz kuru ve maliyetlerle birlikte araba fiyatları arttı. Indicata’nın 2'inci el online araç pazar analizine göre, mayıs ayında fiyatlar yüzde 27 arttı. Artan taleple birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında ise yüzde 25 zam bekleniyor.

Autorola Türkiye açıklamasında, Autorola Genel Müdür Yardımcısı Aslı Göker, Autorola’nın yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerinin birleşiminden oluşan 2'inci el araç fiyatlama ve pazar analizi yazılımı Indicata ile mayıs ayında ilana çıkan 323 bin 780 adet aracın günlük olarak fiyat trendini takip ederek hazırladıkları tüm Türkiye pazarını kapsayan fiyat trendi analizini paylaştı.

2'inci el pazarında 2022 yılının ilk 3 ayında durgun bir pazar yaşandığını belirten Göker, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında satışların yüzde 14 seviyelerinde gerilediğini gördükleri bu dönemde araç fiyatlarında da çok büyük bir değişim yaşanmadığını anımsattı.

'FİYATLAR YÜZDE 27 ARTTI'

Göker, nisan ayı itibarıyla hareketliliğin artmasının araç fiyatlarına da yüzde 4 civarında bir artış olarak yansıdığını anımsatarak, "Mayıs ayına gelindiğinde Türkiye toplam pazarında satışların yüzde 98’ini gerçekleştiren 32 markanın 260 modeline ait 2 bin 600 varyantının analizinde, tüm segmentlerde ortalamada yüzde 27 fiyat artışının olduğunu, en çok artışın B ve C segmentlerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

HANGİ MARKALARDA FİYAT ARTIŞI YAŞANDI?

Türkiye toplam 2'inci el satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştiren ilk 10 markanın mayıs ayında gerçekleşen ortalama fiyat artışları ele alındığında, Mercedes ve Peugeot modellerinde yüzde 28, VW, Renault ve Hyundai modellerinde yüzde 27, Opel ve Toyota modellerinde yüzde 26, Fiat ve Ford modellerinde yüzde 25, BMW modellerinde yüzde 24 artış görüldüğünü hatırlatan Aslı Göker, haziran ayının ortalarına doğru Indicata’nın her ay sektörle paylaştığı detaylı pazar analiz raporunu yayınlayacaklarını, bu raporda çok daha kapsamlı analizler paylaştıklarını ve Indicata’nın pazar raporuna kurumsal web sitesinden ve Otomotiv Distribütörleri Derneği web sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.

'İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI YÜZDE 25 ARTACAK'

Artan fiyatlar sebebiyle piyasada ikinci el araç bulmakta zorlanıldığını söyleyen sektör temsilcileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil alacaklara önemli uyarılarda bulunmuştu.

Sıfır araç üretim ve tedariğindeki sorunlardan dolayı ikinci el araca talebin arttığını söyleyen Milliyet'e konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu belirterek, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca araç alırken de herhangi bir sıkıntı ya da dolandırıcılık yaşamamaları için yetki belgesi olan kurumsal firmaları ve yapıları tercih etmeleri gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

