Araba alacaklar dikkat! Otoda ‘15 Eylül’ hareketliliği: Kârdan düşen de var, garajındaki aracını satan da…

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında fahiş fiyatlara karşı yeni birçok uygulama devreye alındı. Son olarak Ticaret Bakanlığının ikinci el araç satışında 6 ay 6 bin kilometre sınırlamasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bakanlık yeni düzenlemeye ilişkin tek istisnanın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturduğunu duyurdu.

15 EYLÜL SONRASI DENETİMLER ARTACAK

Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verileceği ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Sektör temsilcileri 15 Eylül tarihine kadar birçok satıcı elindeki aracı satmaya çalışıyor.

15 EYLÜL SONRASINI İŞARET ETTİLER

Konuyla ilgili Millyet’e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Tabi bu verilen süre ile beraber fiyatlarda yüzde 3-5 gerileme oldu. Tabi ki bu dönem otomotiv sektörünün de işlerin az olduğu bir dönem. Bunun da etkisi var. Bir de krediye erişim konusunda hala sıkıntı var. Bunları üst üste koyduğumuzda satıcılar şu anda fiyat bulduğu zaman değerlendiriyorlar. Otomotiv satıcıları bir pozisyon almış durumda. Ona bağlı olarak düşüş meydana geldi. 15 Eylül’den sonra tahminimize göre fiyatlar kendi seyrinde hareket edecektir” ifadelerini kullandı.

GARAJLARDAKİ ARAÇLAR PİYASAYA ÇIKTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Otomobil satıcılarının kendi kârlarından feragat ederek fiyatları düşürdüğünü söyleyen Ertemel, “Kayıt dışı diye tabir ettiğimiz insanların da artık biraz ellerindeki malları piyasaya sürdüklerini tespit ediyoruz. Onlarda esasında evlerinin garajlarında sakladıkları aracı satmakla alakalı bir irade oluştu. Bu araçlar tabi ki piyasaya sürülmeye başlayınca fiyatlarda da ufak bir düşme meydana geldi” dedi.

“1,5 AY SONRA FİYATLAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK”

“Büyük küresel düşüşler diye tabir ettiğimiz otomobil firmalarının da ellerinde ciddi araçlar var onlar da belli bir fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kaldı” yorumunu yapan Ertemel, “Bu da tabi ki fiyatların geriye çekilebilmesini sağladı. Biz bunun 1-1,5 ay düşeceğini sonrasında fiyatların normal seyrine döneceğini düşünüyorum. Şu anda fiyat gerilemesinden dolayı tüketicinin faydalanması lehine olacaktır. Şu an bir alım fırsatı var” diyerek araba almak isteyenlere seslendi.



