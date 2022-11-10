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400 bin TL'nin altında imkansız! Araba almak isteyenleri heyecanlandıran ÖTV indirimi hazırlığı... Vergi düşecek

10.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasada 400 bin liranın altında ucuz araba kalmayınca ÖTV indirimi için büyük bir beklenti oluşmuştu. Hem vatandaşın hem de otomobil sektörünün merakla beklediği ÖTV indirimi konusunda adım atılacağı öğrenildi. Matrah limitinin düşük kalması nedeniyle yeni bir matrah güncellemesi yapılabileceği kulislerde konuşuluyor. Peki ÖTV indirimi gelecek mi?İşte araba almak isteyenleri heyecanlandıran gelişmenin detayları…

400 bin TL'nin altında imkansız! Araba almak isteyenleri heyecanlandıran ÖTV indirimi hazırlığı... Vergi düşecek

ÖTV indirimi sıfır araba almak isteyenlerin gündeminde kalmaya devam ediyor. 400 bin liranın altında araç piyasada bulunamıyor. Bu sebeple sektör uzun süredir ÖTV matrah güncellemesi için talepte bulunuyordu. Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? sorusu araba hayali kuranların ve sektörün en merak ettiği konuların başında gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Hükümetin yeniden değerleme oranlarında ve ÖTV'de indirim hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Peki ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte haberin ayrıntıları…

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AK PARTİ’DEN ÖTV İNDİRİM HAZIRLIĞI

EYT, sözleşmeliye kadro, taşeron ve geçici işçiler, asgari ücret, memur ve emekli zammı, borçlara tasfiye, destekler… Ekonomi yönetimi yıl sonuna yaklaştıkça yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Bütün bu konularda çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. AK Parti’nin Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürdüğü biliniyordu. Torbada birçok kişinin aylardır beklediği ÖTV indiriminin de olacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yasa taslağı için hazırlıklara da başlandı. Birkaç alternatifli olan taslak ile ÖTV'de indirim, matrah artırımı ya da tamamen silinmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

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MATRAH ARTACAK VERGİ DÜŞECEK

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in aktardığına göre, birçok vatandaşın uzun süredir beklediği otomobilde ÖTV indirimini de kapsayacak tasarı ile birçok üründe indirimler söz konusu olacak. Bu noktada temel tüketim maddelerinde ÖTV indirimiyle vatandaşın alım gücüne katkı sağlanmış olacak. Geçtiğimiz aylarda KDV indirimi yapılmıştı.

Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapılıyor. Birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.

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KÜÇÜK SİLİNDİR VERGİSİZ OLACAK

İkinci taslakta ise matrah artırımının dışında düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin tamamen sıfırlanması söz konusu olacak. Bu konularda yapılacak çalışmalar ile taslak netleşmiş olacak. ÖTV indirimleri ile hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde bir fiyat düşüşünün olacağı bekleniyor. Otomobil sektöründe de canlılığa yol açacak oylan çalışmanın Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

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TAMAMI YÜZDE 80 ÖTV DİLİMİNDE YER ALIYOR

Son 1 yılda otomobil fiyatları son derece hızlı arttı ve 200 bin liranın altında neredeyse hiç araç kalmadığı için ÖTV oranları da yüzde 80’i buldu. Şu an ise piyasada en ucuz araba 400 bin liradan başlıyor. Bu rakamın altında birkaç model araç bulunsa da onlar da tedarik sorunu nedeniyle ‘sadece listede’ gösterilebiliyor. Halen motor silindir hacmi 1600 cc’nin altındaki otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 70, 200 bin liranın üzerindeki otomobillerde ise yüzde 80 vergi uygulanıyor.

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OTOMOBİL SATIŞLARI AZALIYOR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,7 oranında azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446 bin 664 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 azalarak 139 bin 88 adet oldu.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artarak 17 bin 782 adet oldu.


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Otomobil ÖTV

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