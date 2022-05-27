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Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

27.05.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar artan döviz kuruyla birlikte araba fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Döviz kurundaki artışla beraber otomobil fiyatlarında yüzde 10 zam geldi. Öte yandan arabalarda kullanılan ve az üretimi sebebiyle araba fiyatlarının yükselmesine ön ayak olan paladyum yerine platin kullanılmaya başlanması araba fiyatlarının biraz aşağı çekmesi tahmin ediliyor.

Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını araştıran vatandaşlar için yeni gelişme yaşandı.Otomotiv sektöründe pandemi ile başlayan çip krizi ve döviz kurlarının rekor seviyelere yükselmesi fiyatları uçurmuştu. Bunun üzerine Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş hammadde bulunurluğunu tehlikeye sokarken, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını daha da yukarı çekti. Bununla beraber otomobil fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya-Ukranya savaşıyla birlikte paladyum, nikel, çelik gibi bazı hammaddelerde rekor fiyat arttı. Bu da otomobil fiyatlarına zam olarak yansıdı.

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PLATİNİN KULLANIMI FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Arabalarda kullanılan paladyum yerine daha ucuz olan platinin kullanılması başlandı. Bu hamlenin araba fiyatlarının biraz aşağı çekmesi bekleniyor.

YÜZDE 10 ZAM GELDİ

Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin (KKM) devreye alındığı 20 Aralık 2021’den itibaren döviz kurlarında uzun bir süre yatay seyir korunmuştu. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle kurlarda başlayan yükseliş geçtiğimiz dolar ve euroda yılın zirvesini getirdi. Çip ve tedarik sorununu aşmaya çalışan otomotiv sektöründe fiyatlar şimdi ise döviz kurunun yeniden yükselişe geçmesiyle hareketlendi. Yükselen döviz kuruyla birlikte otomotiv firmaları kur farkını fiyatlara yansıttı. Zam oranları yüzde 3 ile 7 arasında değişirken, vergi dilimi değişen bazı modellerde fiyat artışı yüzde 10'a yaklaştı.

Öte yandan pandemiyle birlikte yükselişe geçen motosiklet pazarında da talep hızlandı. Sıfır otomobile erişimin giderek zorlaşması ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra özellikle üst segment motosikletlerin yatırım aracı olarak öne çıkması talepteki bu artışta etkili oldu. Sıfır otomobile erişimin giderek zorlaşması ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra özellikle üst segment motosikletlerin yatırım aracı olarak öne çıkması da talepteki bu artışta etkili oldu.

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BİR HAFTADA 35 BİN LİRA ZAM

Son dönemde otomotiv markaları sadece sanayi ve lojistik maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtıyordu. Ancak döviz kuruna bağlı bir sektör olan otomotivde, kur zamları yeniden devreye girdi. Markaların geçen hafta kur farkını fiyatlara yansıttığı görüldü. Honda’da fiyatlar geçen hafta yüzde 3-4 artarken, Fiat, Nissan ve Renault’da da benzer artışlar yaşandı. Birkaç örnek vermek gerekirse, önceki hafta 313 bin TL olan Renault Clio’nun baz versiyonunun (Joy 1.0 Sce 65 bg) liste fiyatı, geçen hafta 327 bin 900 TL olarak güncellendi. Yapılan zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde zam oranı çok yüksek oldu. Renault Taliant’ın baz versiyonunun fiyatı geçen hafta 31 bin TL zamlanarak 355 bin TL’ye çıktı. Önceki hafta 593 bin 700 TL olan Honda Civic’in (1.5L VTEC Turbo Eco-Premium) fiyatı, 35 bin TL zamlanarak geçen hafta 629 bin 400 TL’ye çıktı.

“YILSONUNA KADAR FİYATLAR YÜZDE 20 ARTACAK”

Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde, kur artışının dışında markalar maliyet artışlarını da fiyatlara yansıtmaya devam ediyor. OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Merkez Bankası’nın açıklamaları doğrultusunda yılsonuna kadar sadece enflasyondan kaynaklı otomobile en az yüzde 20 zam beklendiğini söyledi. Erciş, bu yılın başından bu yana yapılan zamların da yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade etti.


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