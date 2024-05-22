Araba almak isteyenler dikkat! Togg duyurdu! Sıfır faiz kampanyası uzatıldı

Merkez Bankası'nın kredi hamleleris sonrası ihtiyaç, konut, ticari kredilerin faizleri yükseldi. Vatandaşlar da kredi kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. Yerli otomobil Togg’un araba almak isteyenler için başlattığı kredi kampanyasında süre 26 Mayıs'a uzatıldı.

FAİZ SEÇENEKLERİ

800.000 TL kredi için vadelere göre yüzde 0 ve yüzde 1.99 faiz seçenekleri bulunuyor.

Yoğun istek üzerine kampanyada sürenin uzatıldığı belirtilirken Togg'un X hesabından şu paylaşım yapıldı.

"Togg T10X’e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz.

Hemen Trumore uygulamasını indirin, 26 Mayıs Pazar gün sonuna kadar siparişinizi oluşturun; kurasız, hızlı teslimatla T10X’e sahip olun. "





