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Araba sektöründe işler hareketleniyor ama dolandırıcılar işbaşında! Kapora verirken iki kez düşünün...

21.03.2025 12:39
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın etkisiyle ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını belirterek, bu dönemde dolandırıcılık amacıyla piyasaya giren kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Araba sektöründe işler hareketleniyor ama dolandırıcılar işbaşında! Kapora verirken iki kez düşünün...

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bir süredir durağan seyir izleyen ikinci el araç satışlarında bayram öncesi canlanma yaşandığını söyledi. Bu canlılıktan faydalanarak fahiş fiyat uygulayan fırsatçıların ortaya çıktığına dikkat çeken Erkoç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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"Her yıl bayram dönemleri öncesinde ve yaz ayları yaklaştığında araç alım satım işlemleri hız kazanır. İkinci el araç piyasasında fiyatlar, normal seyrediyor ancak yaşanan hareketlilik dolandırıcıları da harekete geçirdi. İnternet üzerinden 'kapora dolandırıcılığı' ve 'ayaküstü' diye tabir ettiğimiz kayıt dışı alım satım yapan kişilerin arttığını görüyoruz. Burada hem vatandaşlarımızın hem de motorlu araç satıcılarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz"

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YETKİ BELGESİNE DİKKAT EDİN!

Erkoç, vatandaşların araç alırken iyi bir piyasa araştırması yapması gerektiğini vurgulayarak, fırsatçılık yaparak piyasa dengesini bozmaya çalışan kayıt dışı çalışanlar yerine, yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapılmasının, yaşanan ya da yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçeceğini anlattı.

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Piyasa hareketlendiği anda yetki belgesi olmadan ayak üstü alım satım yaparak fiyatları artıran satıcıların, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebep olduğunu belirten Erkoç, şunları söyledi:

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"Vatandaşlarımızın otomotiv ticaret merkezlerinden ya da yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapması önem taşıyor. Bu dönemlerde özellikle kapora dolandırıcılığı çok yaşanıyor. Eğer tüketiciler, otomotiv alırken karşılarında muhatap bulabilecekleri adresleri seçerse herhangi bir sorun yaşamaz"

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Erkoç, araç ekspertizi işleminde de dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekip, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ekspertiz merkezlerinin TSE standartlarında hizmet sunması ve söz konusu araca garanti vermesi önemli bir husus. Böylece bu konuda yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçilecektir. Ekspertiz yaptırırken de mutlaka güvenilir, kurumsal, gerekli standartları taşıyan merkezler tercih edilmeli"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil dolandırıcı ikinci el
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