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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor: Düzenlemeler iptal edildi! Zorunlu trafik sigortasında teminat bedeline zam yolda

28.02.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi Zorunlu trafik sigortasında teminat bedelini etkileyecek çok kritik kararlara imza attı. Bu kapsamda zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sürekli sakatlık tazminatına ilişkin düzenlemeler iptal edildi. Kararın trafik sigortası tazminatlarında artışa neden olması beklenirken tazminat süreçlerini de uzatmasından endişe ediliyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor: Düzenlemeler iptal edildi! Zorunlu trafik sigortasında teminat bedeline zam yolda

Anayasa Mahkemesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek destekten yoksun kalma tazminatı, sürekli sakatlık tazminatı ve motorlu taşıtın değer kaybı tazminatının hesaplanmasına ilişkin esasların iptali için açılan davayı sonuçlandırdı. Buna göre mahkeme ilk iki maddenin iptaline karar verdi. Sigorta şirketleri artan maliyetler nedeniyle bu branştan zarar ettiklerini öne sürüyorlar.

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Dünya Gazetesi’nden Emel Yiğit’in haberine göre, bir süredir sektör düzenleyicileri şirket yetkilileriyle toplantılar yaparak sorunu çözmeye çalışıyor. Bazen de cezalar getirilerek sorun ortadan kaldırılmaya çalışılsa da bu konuda sıkıntılı süreç devam ediyor. Bazı acenteler firmaların hala zorunlu sigorta yapma konusunda tereddütlü davrandığını iddia ediyor. Diğer yandan zorunlu trafik sigortasında tazminat ödeme hesaplarındaki bu iptallerin, tazminat alma süreçlerini uzatacağı şeklinde yorumlanıyor.

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MAHKEMELERE GÖREV DÜŞECEK

Bazı sigortacılar şirketlerin hesaplama dayanağından yoksun kalacakları, tazminat hesaplarında mahkeme yoluna gidileceği ve süreçlerin uzayacağı konusuna dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri alınan kararların sigorta şirketlerinin değer kaybı, vefat ve sakatlık tazminatlarını hesaplama kurgusunu ortadan kaldırarak selahiyeti mahkemelere ve mahkemelerin alacağı karara bağlayacağı anlamına geldiğini belirtiyor.

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TAZMİNAT HESAPLAMASI ŞARTI DEĞİŞİYOR

Avukat Adil Baltaş da Zorunlu Mali Mesuliyet Trafik sigortası kapsamında bulunan (araç hasarı, değer kaybı, destekten yoksun kalma, sürekli / geçici sakatlık, bakıcı gideri tazminatları vb) tazminatların KTK 90. maddesinin atıf yaptığı güncel mevzuat uyarınca trafik sigortası genel şartları ekindeki formülasyon hesabına göre değil, 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu 49. vd maddelerine yani haksız fill hükümlerine göre hesaplanacağını söylüyor.

FORMÜLLER DEVREDEN ÇIKTI

Baltaş, "Burada iptal kararı ile tazminat kapsamı belirleme sürecinin formüllerden daha çok, AYM eliyle bilirkişi ve özellikle hakimlere bırakıldığını söyleyebiliriz" diyor.
Baltaş 2020 yılında yine genel şartlara atıf yapan KTK’nın ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalini hatırlatıyor.

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"Bu halde kanunda boşluk oluşmuş, idarece yeni düzenleme yapılıncaya kadar tazminat kapsamları TBK’ya ve diğer ilgili kanunlara göre belirlenmişti" diyen Baltaş, 2020’de verilen iptal kararı ile, sigorta şirketlerinin ödediği tazminatların arttığını, ayrıca ödeme yapılarak kapatılan dosyalardan da ciddi tutarlarda farklar ödenmek durumunda kalındığını dile getiriyor.

Baltaş, o dönemde iptal kararından sonra yapılan ilk idari düzenlemeye kadar geçen 1,5 yıllık süreçte bu durumun sigorta şirketlerinin tazminat ödeme yükünü artırdığını, dava süreçlerini uzattığını, davanın maddi külfetini artırdığını, birtakım davalarda yeniden raporlar alınmak durumunda kaldığını da ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası

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