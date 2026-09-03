Araç alacaklar dikkat: 1,5 milyon TL için taksitler belli oldu

Otomobil fiyatları ve kredi maliyetleri araç sahibi olmak isteyenlerin bütçesini zorlarken, faizsiz tasarruf finansman modelleri alternatif seçenekler arasında öne çıkıyor. Bu kapsamda sunulan örnek ödeme planlarından birinde 1,5 milyon TL’lik finansman için peşinat şartı aranmazken, ödemeler 20 aya kadar yayılıyor modelde aracın teslimatı ise dokuzuncu ayda gerçekleştiriliyor.

Banka kredilerinde artan maliyetler otomobil almak isteyen vatandaşlara alternatif finansman yöntemlerine yönlendiriyor. Yüksek peşinat ve kredi maliyetleri ile karşılaşmak istemeyenler, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu faizsiz modellere ilgi gösteriyor.

Sektörde farklı bütçelere yönelik ödeme seçenekleri sunulurken bunlardan biri de 1,5 milyon TL’lik finansman modeli oldu.

PEŞİNAT YOK, YÜZDE 8,5 ORGANİZASYON ÜCRETİ VAR

1,5milyon TL’lik finansman modelinde başlangıçta herhangi bir peşinat talep edilmiyor. Sisteme dahil olanlardan finansman tutarının yüzde 8,5’i oranın da organizasyon ücreti alınıyor. Bu oran üzerinden hesaplandığında bir defaya mahsus ödenecek organizasyon bedeli 127.500 TL oluyor.

ARAÇ 9. AYDA TESLİM EDİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ödeme planında aracın teslimatı için dokuzuncu aya işaret ediliyor. Yasal düzenlemeye göre teslimatın gerçekleştirilebilmesi için finansman tutarının yüzde 45’inin ödenmiş olması gerekiyor.

Plan kapsamında ilk 9 ayda ödenen taksitlerin toplamı 675 bin TL’ye ulaşıyor. Bu tutar da 1,5 milyon TL’lik finansmanı yüzde 45’ine denk geliyor. Böylece teslimat için gerekli ödeme oranına 9. ayda ulaşılmış oluyor

TOPLAM ÖDEME 1 MİLYON 627 BİN 500 TL

20 aylık ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından 1,5 milyon TL’lik Finansbank tutarına organizasyon bedeli de eklendiğinde toplam ödeme 1 milyon 627 bin 500 TL’ye ulaşıyor.

1,5 MİLYON TL'LİK FİNANSMANIN AYLIK ÖDEME PLANI

taksit 52.500 TL taksit 52.500 TL taksit 52.500 TL taksit 52.500 TL taksit 82.500 TL taksit 82.500 TL taksit 82.500 TL taksit 108.750 TL taksit 108.750 TL TESLİMAT taksit 60.000 TL taksit 60.000 TL taksit 82.500 TL taksit 82.500 TL taksit 82.500 TL taksit 82.500 TL taksit 82.500 TL taksit 82.500 TL taksit 70.050 TL taksit 70.050 TL taksit 69.900 TL

Organizasyon ücreti, teslimat modeli ve ödeme planları tasarruf finansman şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Haberde yer alan veriler, 20 ay vadeli 1,5 milyon TL'lik finansman için hazırlanan örnek bir ödeme planına dayanmaktadır.

