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Araç alım satım işlemlerinde devreye giriyor! Sürpriz 'noter' kararı: Bir kez daha ücretlendirilecek

31.08.2024 09:33
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Araç alım, satım ve tescil işlemleriyle ilgili yeni bir düzenleme devreye giriyor. Bu işlemlerin vekaleten yapılması durumunda vekaletname dijital ortamda kayıtlı olsa dahi vekaletname aslının işlem sırasında hazır bulunması gerekecek. Noterler vekaletname aslını sistemden çıkartıp tasdik ederek ücretlendirecek. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin paylaştığı düzenlemenin hayata geçeceği tarih de belli oldu.

Yarından itibaren (1 Eylül 2024) vekaleten araç alım, satım ve tescil işlemlerinde farklı bir yol izlenecek. Vekaletname dijital ortamda kayıtlı olsa dahi işlem sırasında vekilin yanında aslı bulunmaması durumunda aslı için bir kez daha ücret ödenecek.

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DİJİTAL ORTAMDAKİ VEKALETNAME ÇIKARTILACAK

Türkiye Noterler Birliğinde alınan kararı otomotiv yazarı Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından duyurdu. Bu uygulamayla noterler vekaletname nüshasını dijital ortamdan taratıp çıkartarak işlemin yapılmasını sağlayacak. Basılı nüshayı yanında bulundurmayan vekilden bunun için ücret alınacak.

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"VEKALETNAME ÖRNEĞİ ÜCRETLENDİRİLECEK"

Özpeynirci paylaşımında düzenlemeye ilişkin detayları şöyle paylaştı:

"Türkiye Noterler Birliği, 1 Eylül'den itibaren vekâleten yapılacak araç alım, satım ve tescillerinde e-imzalı olarak Noter Paylaşım Sistemine (TNBBS) kayıtlı olsa bile vekâletname aslı yanında olmaması halinde sistemden çıkarttığı vekâletname örneğini tasdik ederek ücretlendirip, makbuz kestikten sonra araç alım satım ve tescil işlemlerini yapacak.

Yani hali hazırda sistem üzerine tanımlanmış vekâletnameye ikinci kez para ödeyeceğiz. Hani dijitalleşmiştik, hani herşey e-devlet üzerinden yapılıyordu."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Noter araç satış
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