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Araç alırken dikkat! Üzerinde haciz olabilir! Nasıl anlaşılır?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.03.2020 18:30 | Son Güncelleme

Vatandaşlar yeni getirilen sorgulama işlemleri ile birlikte notere gitmeden araç üzerinde haciz olup olmadığını öğrenebilecekler.

Araç alırken dikkat! Üzerinde haciz olabilir! Nasıl anlaşılır?

Yeni alınan 2. el araç ya da kişinin üzerine kayıtlı olan bir aracı kontrol amaçlı olarak internetten sorgulanabilir. Plaka bilgilerini girerek borç sorgulama, kaza sorgulama, ruhsat bilgileri ve genel bilgilerine (model, renk, orijinal) ulaşılabilir. 2. El araç almayı düşünenlerin bu sorgulama adımını tamamlayarak aracın üzerinde haciz ya da rehin durumu olup olmadığının bilgisine erişmesi güvenli alışverişin anahtarıdır.

Kendi aracınız ya da satın almayı düşündüğünüz bir araca e-Haciz kapsamında bloke konulup konulmadığının bilgisini elde etmek artık çok kolay. Vatandaşlar e-Devlet kapısı ve SMS yöntemini kullanarak e-Haciz ve rehin durumundaki araçlarını kolayca öğrenirler.

Peki, aracınızın üzerinde haciz varsa nasıl öğrenebilirsiniz? Kimler bu hizmetten yararlanabilir? İşte, araçlara uygulanan elektronik haciz sorgulama işlemine dair merak edilen bütün detaylar…

e-DEVLET ÜZERİNDEN ARAÇ HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan “Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-Haciz Araç)” sayfası üzerinden sorgulama tamamlanabilir.

• İlgili sayfaya girdikten sonra kişilerden giriş adımlarını geçmeleri beklenir.

• Açılan sayfa üzerinde yer alan “kimliğimi şimdi doğrula” yazısına basılarak giriş ekranına geçilir.

• Giriş ekranında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş işleminizi tamamlanabilir. Aynı zamanda giriş seçenekleri için mobil imza, elektronik imza ve T.C. kimlik kartı bilgileri de kullanılabilir.

• Giriş işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra sayfanın en altında bulunan “uygulamaya git” yazısına basarak İnteraktif Vergi Dairesi sayfasına yönlendirilir.

• e-Haciz bilgilerim/borç olmaması durumunda haciz kaldırma dilekçesi başlığı altında sorgulama yapan kişinin adına düzenlenen araç kayıt sicillerine ulaşılabilir.

e-Devlet üzerinden e-Haciz Araç sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ.

SMS İLE ARAÇ HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısı ile araç haciz sorgulama işleminin yanı sıra; kısa mesaj (SMS) aracılığıyla da sorgulama tamamlanabilir. Başta Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye’de hizmet veren bütün operatörler üzerinden araç haciz sorgulama işlemi yapılabilir.

• Telefondan mesaj bölümüne girin ve boş metin bölümüne sorgulama yapmak istenilen PLAKA NUMARASINI yazın.
• Ardından 5664’e kısa mesaj gönderin.

• Her sorgulama 7 TL olarak ücretlendirmiştir.

ARAÇ HACİZ KALDIRMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Araç hacizlerinin kalkması için ilk adımda borca itiraz edilmeyecek ise; borcun ödenmesi gerekir. Borcun ödenmesi dışında araç üzerindeki haciz ancak haciz koyduran kişi ya da kurum ile anlaşarak kaldırılabilir. Borca itiraz halinde “menfi tespit davası” açılmalıdır ve kişinin mutlaka hacze itiraz etmesi şarttır.

Aynı zamanda haciz koydurtan kişinin haciz tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde aracın satışı için talepte bulunması lazımdır. İcra ve İflas Kanunun maddeleri kapsamında satış talebinde bulunmayan araçlar için haciz kararı düşer.

ARACIN REHİN DURUMUNDA KALMASI NEDİR?

  1. el ya da sıfır araç alımlarında vatandaşlar peşin ödeme yapamayacak durumda ise bankadan kredi çekebilirler. Bankalar Taşıt Kredisi adı altında vadeli olarak ödemeye imkan sağlarlar. Kredi çekip araç sahibi olma durumunda; kredi çekilip araç kullanılmaya başlandığında banka kredi süresi doluncaya kadar aracın üzerine rehin koyar.

Rehin kararının kaldırılması için kişinin kredi ödemelerini tamamlaması yeterli olur. E-Rehin sisteminden sonra alınan araçlarda taşıt kredisi borcu bitenler, kredi aldıkları banka şubesine giderek rehin kaldırma talebinde bulunurlar. E-rehin sisteminden önce alınan kredilerde ise galeri ya da bank şubelerinden alınan rehin kaldırma belgesinin notere onaylatılması gerekiyordu.

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