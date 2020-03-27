Araç alırken dikkat! Üzerinde haciz olabilir! Nasıl anlaşılır?

Yeni alınan 2. el araç ya da kişinin üzerine kayıtlı olan bir aracı kontrol amaçlı olarak internetten sorgulanabilir. Plaka bilgilerini girerek borç sorgulama, kaza sorgulama, ruhsat bilgileri ve genel bilgilerine (model, renk, orijinal) ulaşılabilir. 2. El araç almayı düşünenlerin bu sorgulama adımını tamamlayarak aracın üzerinde haciz ya da rehin durumu olup olmadığının bilgisine erişmesi güvenli alışverişin anahtarıdır. Kendi aracınız ya da satın almayı düşündüğünüz bir araca e-Haciz kapsamında bloke konulup konulmadığının bilgisini elde etmek artık çok kolay. Vatandaşlar e-Devlet kapısı ve SMS yöntemini kullanarak e-Haciz ve rehin durumundaki araçlarını kolayca öğrenirler. Peki, aracınızın üzerinde haciz varsa nasıl öğrenebilirsiniz? Kimler bu hizmetten yararlanabilir? İşte, araçlara uygulanan elektronik haciz sorgulama işlemine dair merak edilen bütün detaylar… e-DEVLET ÜZERİNDEN ARAÇ HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan “Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-Haciz Araç)” sayfası üzerinden sorgulama tamamlanabilir.

• İlgili sayfaya girdikten sonra kişilerden giriş adımlarını geçmeleri beklenir. • Açılan sayfa üzerinde yer alan “kimliğimi şimdi doğrula” yazısına basılarak giriş ekranına geçilir. • Giriş ekranında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş işleminizi tamamlanabilir. Aynı zamanda giriş seçenekleri için mobil imza, elektronik imza ve T.C. kimlik kartı bilgileri de kullanılabilir. • Giriş işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra sayfanın en altında bulunan “uygulamaya git” yazısına basarak İnteraktif Vergi Dairesi sayfasına yönlendirilir. • e-Haciz bilgilerim/borç olmaması durumunda haciz kaldırma dilekçesi başlığı altında sorgulama yapan kişinin adına düzenlenen araç kayıt sicillerine ulaşılabilir. e-Devlet üzerinden e-Haciz Araç sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ. SMS İLE ARAÇ HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? e-Devlet kapısı ile araç haciz sorgulama işleminin yanı sıra; kısa mesaj (SMS) aracılığıyla da sorgulama tamamlanabilir. Başta Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye’de hizmet veren bütün operatörler üzerinden araç haciz sorgulama işlemi yapılabilir.