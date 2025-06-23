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Araç almak isteyenler elini çabuk tutsun! ÖTV zammı yolda: Oranlar %220’ye kadar yükselebilir

Otomotiv sektörü, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılması planlanan değişiklikleri bekliyor. ÖTV oranlarının %80 ile %220 arasında değişmesi gündemde. Bu düzenleme, özellikle lüks segment araçlarda %30'a varan zam beklentisine yol açarken, piyasada bir hareketlilik gözlemleniyor. Kanun teklifinin meclise gelmesiyle birlikte, sektörde ÖTV'ye zam öncesi bir piyasa hareketliliği yaşandı.

Araç almak isteyenler elini çabuk tutsun! ÖTV zammı yolda: Oranlar %220’ye kadar yükselebilir
Sedef Karatay

Otomotiv sektörü, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılması planlanan değişiklikleri yakından takip ediyor. Habertürk TV'de yayınlanan bir habere göre, ÖTV oranlarının %80 ile %220 arasında değişmesi gündemde. Bu düzenleme, sektörde önemli bir hareketliliğe neden oldu.

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ÜST SEGMENT ARAÇLARDA %30-40 ORANINDA BİR ZAM OLABİLİR

Haberde, lüks segment araçlarda %30'a varan zam beklentisi olduğu belirtiliyor. Piyasada ufak bir hareketlenme gözlemlenirken, fiyatlarda %3-%4 oranında bir artış kaydedildi. Kanun teklifinin meclise gelmesiyle birlikte, otomotiv sektöründe ÖTV'ye zam öncesi bir piyasa hareketliliği yaşandı. Özellikle üst segment araçlarda %30-40 oranında bir zam gelebileceği konuşuluyor.

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MEVCUTTA, %45 İLE %80 ARASINDA ORANLAR DEĞİŞİYORDU

Mevcut durumda, Türkiye'de 1600 cc altı araçlardaki ÖTV oranları %45 ile %80 arasında değişen kademelere sahipti. Ancak meclise sunulan kanun teklifinde, bu kademelerin ortadan kalkması ve ÖTV diliminin güncellenmesi gündemde.

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45 ve 60 dilimine giren otomobillerin artık kalmadığı, 80'le üzeri araçların ise bu noktada devam ettirildiği ifade ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, 80'den 150, 150'den 220'ye kadar giden bir dilimlenme söz konusu olacak.

SIFIR ARAÇLARDA FİYATLAR ARTABİLİR

Üst segment hibrit araçlar ve pick-up modellerde %130'luk ÖTV'nin %150'ye yükseleceği belirtiliyor. Bu durum, sıfır araçlarda fiyat artışına neden olacak. 1600 cc üzeri otomobiller ve 2000 cc üzeri otomobiller için baz alınan matrahın %150 olacağı, 3-4 milyon lira üzere girdi maliyeti olan otomobillerin %30'a yakın bir artış yaşayabileceği öngörülüyor. Fosil yakıtlı araçlarda ise %50'lik bir zam beklentisi var.

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Sektör temsilcileri, dövizdeki artışa dikkat çekerek uyarıda bulunuyor. 2 milyonu aşan araçlarda, düzenleme henüz teklif aşamasında olmasına rağmen hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasını etkilemeye başladı. Bu durum, otomotiv sektöründe belirsizlik yaratırken, tüketiciler ve sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hissenet
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