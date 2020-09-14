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Araç fiyatları yükseliyor mu? İkinci el piyasası ne olacak? İkinci el araç fiyatları düştü mü?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

İkinci el araç piyasasında hareketlilik ve hem vatandaşlardan hem de galericilerden gelen tepkiler devam ediyor. Bu nedenle sürekli olarak araç fiyatları yükseliyor mu sorusuna yanıt aranıyor. ÖTV zammının ardından fiyatların çok daha yükseğe çekileceği beklentileri sürerken ikinci el piyasası ne olacak konusu da araştırılıyor. Peki, ikinci el araç fiyatları artacak mı? İkinci el araç fiyatları düştü mü?

Araç fiyatları yükseliyor mu? İkinci el piyasası ne olacak? İkinci el araç fiyatları düştü mü?

Bir ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından ikinci el araç fiyatları düştü mü sorusu sorulmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile beraber 6 aydır suların durulmadığı ikinci el piyasasında son durum devamlı merak ediliyor. Fabrikalar yavaş yavaş üretime başlamış olsa da ikinci el araç fiyatları el yakmaya devam ediyor. İHA haberine göre 1 hafta öncesinde 100 bin TL’ye alınan araçlar, sonraki hafta 120 bin TL oluyor. Pandeminin üzerine ÖTV zammı da gelmesiyle beraber ikinci el araç piyasası için tedirginlik sürüyor. Ankara’daki oto galericiler de satılan araçlarının yerine yenilerini koyamadıklarından şikayet ediyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne olur? Araç fiyatları yükseliyor mu? İşte 2. el araç son dakika haberleri

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Ankaralı oto galerici olan Ümit Işık, 2. el araba piyasası konusunda; pandemi nedeniyle sıfır araç gelmediğinden dolayı fiyatların iki katına çıktığını, işlerinin güzel olduğunu ancak fiyatları kontrol edemediklerini belirtti. Bu şekilde gitmesi halinde fiyatların artacağını ama yetki ve yeterlilik belgesi zorunluluğunun yararı olacağını söyledi. Herkesin bu işi yapmaya başladığını söyleyen Işık, ikinci el araç fiyatları ile ilgili olarak bir düşme ihtimali bulunmadığını düşündüğünü ekledi. Bu şekilde devam edeceklerini düşündüklerini söyledi. İşte ikinci el araç fiyatları son dakika gelişmeleri...

İKİNCİ EL PİYASASI SON DURUM

Oto galerici Cuma Çolak ise 6 aydır ikinci el araç piyasasının her gün üstüne biraz daha koyarak arttığını söyleyen Çolak, başlıca sebep olarak salgın hastalığı gösterdi. Sıfır araçların az sayıda ve geç girmesi nedeniyle ikinci el araba piyasasının artarak devam ettiğini söyledi. 6 ay önce orta düzey bir Alman marka aracın herkes tarafından alınabildiğini belirten Çolak, bu dönemde bunun zorlaştığını ve hem satıcıların hem de alıcıların şikayetçi olduğunu belirtti. İkinci el araç fiyatları artacak mı sorusu da sorulmaya devam ediyor.

Oto galerici Ahmet Badak da yüksek fiyatların galericilerin suçu olmadığını, doların çok yükseldiğini ve ÖTV’nin artmasıyla 350 bin TL’lik araçlara 75 bin TL zam geldiğini söyledi. Halkın bu durumun galericilerden kaynaklandığını zannettiğini söyleyen Badak, böyle bir şeyin olmadığını kendilerinin de araç sattıktan sonra sattıkları aracın yerine yenisini alamadıklarını belirtti. Çözümü için ise üretimi işaret etti. Bundan sonra biraz daha ikinci el araç fiyatları yükselir mi sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

İKİNCİ EL PİYASASI NE OLACAK?

İHA haberine göre Gaziantep’te de pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarlarına gelen vatandaşlar, fiyatları gördüklerinde eli boş dönüyor ve bu duruma hem alıcılar hem de satıcılar tepki gösteriyor. İkinci el araba fiyatları ile ilgili yükselişe tepkili olan bir vatandaş, insanların araba alamayacak bir duruma geldiğini ve aracını satanların yenisini alamadığını söyledi. Fiyatların yüksekliğinin nedenini ÖTV artışı, pandemi ve sıfır araç eksikliğine bağlayan vatandaş, sıfır araçların piyasaya girmesi ile beraber fiyatların da düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

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