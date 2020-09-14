Araç fiyatları yükseliyor mu? İkinci el piyasası ne olacak? İkinci el araç fiyatları düştü mü?

Bir ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından ikinci el araç fiyatları düştü mü sorusu sorulmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile beraber 6 aydır suların durulmadığı ikinci el piyasasında son durum devamlı merak ediliyor. Fabrikalar yavaş yavaş üretime başlamış olsa da ikinci el araç fiyatları el yakmaya devam ediyor. İHA haberine göre 1 hafta öncesinde 100 bin TL’ye alınan araçlar, sonraki hafta 120 bin TL oluyor. Pandeminin üzerine ÖTV zammı da gelmesiyle beraber ikinci el araç piyasası için tedirginlik sürüyor. Ankara’daki oto galericiler de satılan araçlarının yerine yenilerini koyamadıklarından şikayet ediyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne olur? Araç fiyatları yükseliyor mu? İşte 2. el araç son dakika haberleri

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Ankaralı oto galerici olan Ümit Işık, 2. el araba piyasası konusunda; pandemi nedeniyle sıfır araç gelmediğinden dolayı fiyatların iki katına çıktığını, işlerinin güzel olduğunu ancak fiyatları kontrol edemediklerini belirtti. Bu şekilde gitmesi halinde fiyatların artacağını ama yetki ve yeterlilik belgesi zorunluluğunun yararı olacağını söyledi. Herkesin bu işi yapmaya başladığını söyleyen Işık, ikinci el araç fiyatları ile ilgili olarak bir düşme ihtimali bulunmadığını düşündüğünü ekledi. Bu şekilde devam edeceklerini düşündüklerini söyledi. İşte ikinci el araç fiyatları son dakika gelişmeleri...