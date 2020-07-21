Araç kiralamada artış! Tatil öncesi araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala; aile ziyareti yapacak ya da tatile gidecek olan vatandaşların bir kısmı otobüs veya uçak ile seyahat etmek yerine araç kiralama yoluna gidiyor. Bu durum araç kiralamada büyük bir artışa neden oldu. Düşük talep nedeniyle otobüs firmaları sefer sayılarını azaltırken araç kiralama sektörü için ise talep patlamasından bahsediliyor.

Araç kiralamada artış

Pandemi döneminde kovid-19 endişesi nedeniyle seyahat için otobüs ve uçak yerine araba kiralama yöntemini tercih eden vatandaşlar araç kiralama sektöründe büyük bir hareketliliğe neden oldu. Araç kiralama sektöründen gelen bilgilere göre piyasadaki kiralık araç parkurunda 260.000’e yakın araç bulunuyor. 30.000’e yakının bireysel oto kiralama için kullanıldığı araç parkurundaki 30.000 aracın yaklaşık %90’ının kiralandığı belirtiliyor.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bayram sebebiyle araç kiralamaya olan talebin arttığını ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerden 20.000 civarı araç kiralandığını belirtti. Pandemi döneminde toplu taşıma kullanılmak istenmemesi ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın da etkisiyle şehirler arası araç kiralama yöntemine yönelen vatandaşlar, yüksek bir talep yarattı. Araç kiralama fiyatları üzerinde de geçtiğimiz yıla göre %30-35 oranında bir artış olduğu belirtiliyor. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise pandemi döneminin başından beri yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını ve talebin bayram nedeniyle daha da arttığını belirtti.