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Araç kiralamada artış! Tatil öncesi araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.07.2020 18:16 | Son Güncelleme

Bayramda tatil ya da aile ziyareti için yola çıkacak vatandaşlar toplu taşıma yerine araç kiralama yöntemine yöneldi. Talep, araç kiralama artış gözlemlenmesine neden oldu. Araç kiralama sektöründe 30.000’e yakın aracın kiralanması olumlu karşılandı. Piyasada bulunan araçların %90’ının kiralandığı belirtiliyor.

Araç kiralamada artış! Tatil öncesi araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala; aile ziyareti yapacak ya da tatile gidecek olan vatandaşların bir kısmı otobüs veya uçak ile seyahat etmek yerine araç kiralama yoluna gidiyor. Bu durum araç kiralamada büyük bir artışa neden oldu. Düşük talep nedeniyle otobüs firmaları sefer sayılarını azaltırken araç kiralama sektörü için ise talep patlamasından bahsediliyor.

Araç kiralamada artış

Pandemi döneminde kovid-19 endişesi nedeniyle seyahat için otobüs ve uçak yerine araba kiralama yöntemini tercih eden vatandaşlar araç kiralama sektöründe büyük bir hareketliliğe neden oldu. Araç kiralama sektöründen gelen bilgilere göre piyasadaki kiralık araç parkurunda 260.000’e yakın araç bulunuyor. 30.000’e yakının bireysel oto kiralama için kullanıldığı araç parkurundaki 30.000 aracın yaklaşık %90’ının kiralandığı belirtiliyor.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bayram sebebiyle araç kiralamaya olan talebin arttığını ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerden 20.000 civarı araç kiralandığını belirtti. Pandemi döneminde toplu taşıma kullanılmak istenmemesi ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın da etkisiyle şehirler arası araç kiralama yöntemine yönelen vatandaşlar, yüksek bir talep yarattı. Araç kiralama fiyatları üzerinde de geçtiğimiz yıla göre %30-35 oranında bir artış olduğu belirtiliyor. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise pandemi döneminin başından beri yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını ve talebin bayram nedeniyle daha da arttığını belirtti.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Turkrent CEO’u Barkın Pınar ise ilk defa bayramdan 20 gün önce ellerinde hiç araç kalmadığını ve tamamının kiralandığını belirtti. Araç kiralama yapacak olanların acele etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım ise bu sene otobüslere olan talebin azaldığını belirterek geçen yıla göre bu sene 2.500 yerine 1.200 otobüsün İstanbul otogarından çıkış yapacağını dile getirdi. Sefer sayısının % 50 düştüğünü aktaran Yıldırım, doluluk oranlarının %60’larda olduğunu ek sefer olmayacağını söyledi.

Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, araç kiralamak isteyen vatandaşları aracı teslim almadan önce fiziki durum bakımından kontrol edip fotoğrafını çekmeleri konusunda uyardı. Araç teslimi sırasında aynı yöntemin uygulanması gerektiğini dile getiren Koçal, vatandaşların güvenilir işletmelerden araç kiralaması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda yetkililer araç kiralama yapacak olan vatandaşların dolandırıcılara karşı da uyarıyor.

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