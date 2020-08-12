Araç muayeneleri uzatıldı mı? Bakanlık duyurdu! Araç muayene süreleri uzatıldı!

Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşların resmi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmesi gereken bazı işlemlerin sürelerinde değişikliğe gidilmişti. Son olarak araç muayenesi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar uzun süredir araç muayene uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 araç muayeneleri ertelendi mi sorusuna yanıt olacak bir açıklama geldi. Peki, araç muayene süresi uzatıldı mı? 2020 araç muayenesi ertelendi mi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Araç muayeneleri uzatıldı mı?

Uzun süredir araba muayene uzatıldı mı sorusu araç sahibi vatandaşlar tarafından soruluyordu. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç muayene süreleri uzatıldı mı konusuyla ilgili bir açıklama geldi. Pandemi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 2020 araç muayenesi işlemlerinin son gerçekleştirilme tarihi uzatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre normalleşme süreci ile beraber araçlarının muayene işlemlerini yaptıracak olan vatandaşların muayene istasyonlarına giderek yoğunluk oluşturmasının önüne geçmek ve virüsün halk sağlığı için olası olumsuz etkilerinin azaltılması için araç muayene süreleri ile ilgili uzatma kararı alındı.