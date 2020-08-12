Araç muayeneleri uzatıldı mı? Bakanlık duyurdu! Araç muayene süreleri uzatıldı!

Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşların resmi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmesi gereken bazı işlemlerin sürelerinde değişikliğe gidilmişti. Son olarak araç muayenesi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar uzun süredir araç muayene uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 araç muayeneleri ertelendi mi sorusuna yanıt olacak bir açıklama geldi. Peki, araç muayene süresi uzatıldı mı? 2020 araç muayenesi ertelendi mi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Uzun süredir araba muayene uzatıldı mı sorusu araç sahibi vatandaşlar tarafından soruluyordu. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç muayene süreleri uzatıldı mı konusuyla ilgili bir açıklama geldi. Pandemi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 2020 araç muayenesi işlemlerinin son gerçekleştirilme tarihi uzatıldı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre normalleşme süreci ile beraber araçlarının muayene işlemlerini yaptıracak olan vatandaşların muayene istasyonlarına giderek yoğunluk oluşturmasının önüne geçmek ve virüsün halk sağlığı için olası olumsuz etkilerinin azaltılması için araç muayene süreleri ile ilgili uzatma kararı alındı.
Vatandaşlar, 2020 araç muayene ertelendi mi sorusunun yanı sıra araç muayenesi ne zaman yapılır sorusuna da yanıt arıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre araç muayenesi ne zaman bitiyor sorusuna cevap olacak tarih belirlendi. Buna göre araç muayene süreleri 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Şimdi, araç muayenesi ne kadar kaldı sorusunun cevabını merak eden araç sahibi vatandaşlar için araçlarını muayene ettirmeleri için biraz daha süre bulunuyor.
Araç muayene sürelerinin uzatılması kararı ile 3 Nisan ve 3 Temmuz tarihleri arasında muayene süresi sona erecek olan ve 17 Ağustos tarihine kadar araç muayenesi yaptırılmamış araçlar için geçerli olacak süre 30 Eylül’e kadar uzatılmış oldu. Araç muayene ertelendi mi sorusunun yanı sıra gecikme ücreti konusu da merak ediliyor. Karara göre vatandaşların hakları korunmaya devam edecek ve araç muayene süresi uzamış olan araç sahibi vatandaşlarda %5’lik gecikme ücreti alınmayacak. Bu dönemde yaklaşık 420 bin araç muayenesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum