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Araç muayenesinde kredi kartına komisyona şikayetler çığ gibi! 'Hukuksuz uygulama kervanına katıldı'

02.10.2024 14:02
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BTD Başkanı Sıtkı Yılmaz, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile yapılan ödemelerde “Ödeme Kuruluşu Hizmet Bedeli” ve verilen hizmetin ayrı KDV tutarı alınması yönünde şikayetlerin her geçen gün arttığını belirtti. Yılmaz "Bu hukuksuz uygulama kervanına son dönemde araç fren ve egzoz gazı muayenesi yapan şirket de katıldı" derken kredi kartıyla tek çekim ödemelerde 73.93 TL Ödeme Kuruluşu Hizmet Bedeli ve hizmet adı altındaki komisyonun 14.78 TL KDV alındığını ifade etti.

Araç muayenesinde kredi kartına komisyona şikayetler çığ gibi! 'Hukuksuz uygulama kervanına katıldı'

Kredi kartından tek çekimlik yapılan ödemelerin nakit ödeme olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Tüketici, kredi kartı işlemlerinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlardan biri de kredi kartı tek çekimlerinden alınan komisyon ücretidir. Bu hukuksuz uygulama kervanına son dönemde araç fren ve egzoz gazı muayenesi yapan şirket de katılmıştır. Ülke genelinde ağı bulunan bu şirket milyonları aşan araç muayenelerinden komisyon almaktadır. Tüketici de milyonlara varan mağduriyetler yaşamaktadır. Kredi kartından tek çekimlik ödeme nakit ödemedir. Nakit ödeme kabul edilen bu tür işlemlerden komisyon ücreti alınamaz. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmeliğe aykırı bir uygulama olduğunun altını çizmek istiyorum” dedi.

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“73.93 TÜRK LİRASI VE 14.78 TÜRK LİRASI KDV”

TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile tek çekim yapılan ödemelerde 73.93 Türk Lirası Ödeme Kuruluşu Hizmet Bedeli ve hizmet adı altındaki komisyonun 14.78 Türk Lirası KDV alındığını ifade eden Yılmaz, “Orhangazi İlçe Başkanımız Hasan Ersoy da bu hukuksuz uygulamaya maruz kalanlardan biridir. Her türlü mal ve hizmet satışlarında tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Şube başkanımız alınan komisyon ücreti konusunda bilgilendirilmemiştir. Kendisinden 73.93 Türk Lirası komisyon ve 14.78 Türk Lirası KDV olmak üzere toplam 88.71 Türk Lirası ücret alınmıştır. Şirket tekel durumunu kötüye kullanmaktadır. Merkez Bankasının finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve Esaslar Hakkında tebliğine göre 'satıcı ve sağlayıcıların; (9/7) Kuruluşların gerçekleştirilen işlemlerinde ücret bilgisine işlem fişi üzerinde açıkça yer alması zorunludur' demektedir. Bu hizmeti veren şirket kestiği faturada tüketicinin tek çekimli kredi kartında aldığı komisyonu açıkça yazmak yerine, 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli' olarak kayda geçmektedir. Bu bedele ayrıca yüzde 20 KDV uygulanmaktadır.Bu durum hem tüketici yasasına hem de uygulamadaki Merkez Bankası tebliği 9/7 maddesine aykırıdır” şeklinde konuştu.

“TÜKETİCİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR”

Mağdur tüketicilere her türlü hukuki desteği vereceklerini kaydeden Yılmaz, “Tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması devletin güvencesi altındadır. Bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi için devletin yetkili kurum ve kuruluşlarının kapsamlı bir denetimine ihtiyaç bulunmaktadır. Tüketicimiz yalnız değildir. Bu hukuksuz uygulama nedeniyle tüketicilerimize her türlü hukuki desteği vermekteyiz. Haksız ve hukuksuz uygulamalar er geç yargıdan dönecektir. Tüketicinin örgütlü ve kararlı mücadelesiyle bu sorunu yargı ve denetim talebimizle çözeceğimize inanıyoruz” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüvtürk araç muayene istasyonu araç muayenesi
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