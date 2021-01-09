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Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası artırıldı! İşte egzoz emisyon ölçüm ücreti ve cezası

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.01.2021 15:58 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçümlerinin ücretleri ve ölçüm yaptırmayanlar ile emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza miktarı artırıldı.

Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası artırıldı! İşte egzoz emisyon ölçüm ücreti ve cezası

Araç sahipleri tarafından egzoz emisyon ölçümü yapılmazsa ne olur sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak egzoz emisyon ölçümü cezası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ücreti ve ölçüm yaptırmayanlarla emisyon değerleri standartların üstünde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza rakamları yenilendi.

GEÇEN YIL 9 MİLYON 371 BİN 637 ARACIN EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu kirlilik, kentsel hava kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Egzoz emisyon ölçümü bulunmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Egzoz gazındaki kirletici maddeler insanlarda akciğer, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden olurken, alerji hastaları, yaşlılar ve çocuklar en büyük risk grubunda bulunuyor.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının yol açtığı kirlilik, hayvan, bitki ve cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı 24 milyon 532 araç var. Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 81 ilde yer alan istasyonlarda yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda geçtiğimiz yıl ülke genelinde 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümünü gerçekleştirdi.

Ölçüm yaptırmayanlara ve emisyon değerleri standartların üstünde olan araç sahiplerine de para cezası uygulanıyor. Bakanlık, geçtiğimiz yıl egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan ya da standartlara aykırı emisyona neden olan motorlu taşıtların sahiplerine toplamda 4 milyon 808 bin 726 lira idari ceza verdi. En çok ceza ise Ankara, Hatay, Adıyaman, Uşak ve Niğde’de kesildi. Peki, egzoz emisyon ölçümü ne kadar? İşte egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın cezası...

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EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ ÜCRETİ

Yeni yılla beraber ölçüm ücretleri de artırıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan her ölçümden 80 TL alınırken, bu yıl ücret 90 TL olarak uygulanacak.

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EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ CEZASI

Yeni yılla beraber 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya ölçümlerde emisyon değerleri standartlardan yüksek çıkan araçların sahiplerine uygulanacak ceza miktarı artırıldı.

Bu kapsamda; daha önce 1.895 TL olan ölçüm yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan idari ceza 2.067 TL oldu. Yönetmelikler ile belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olan motorlu taşıtların sahipleri için uygulanan ceza ise daha önce 3.791 TL idi. Bu ceza da yeni yılla beraber 4.136 TL olarak belirlendi.

Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara ise 8.272 TL ceza kesilecek. Bunun yanı sıra yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere ise 16.547 TL ceza kesilecek.

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