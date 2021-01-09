Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası artırıldı! İşte egzoz emisyon ölçüm ücreti ve cezası

Araç sahipleri tarafından egzoz emisyon ölçümü yapılmazsa ne olur sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak egzoz emisyon ölçümü cezası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ücreti ve ölçüm yaptırmayanlarla emisyon değerleri standartların üstünde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza rakamları yenilendi.

GEÇEN YIL 9 MİLYON 371 BİN 637 ARACIN EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu kirlilik, kentsel hava kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Egzoz emisyon ölçümü bulunmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Egzoz gazındaki kirletici maddeler insanlarda akciğer, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden olurken, alerji hastaları, yaşlılar ve çocuklar en büyük risk grubunda bulunuyor.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının yol açtığı kirlilik, hayvan, bitki ve cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı 24 milyon 532 araç var. Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 81 ilde yer alan istasyonlarda yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda geçtiğimiz yıl ülke genelinde 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümünü gerçekleştirdi.