Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği için bir ayınız var... Cezası 835 TL

Kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri henüz erken de olsa kış lastiği taktırmaya başladı. Zorunluluğun başlamasıyla yoğunluk oluşacağından dolayı şimdiden lastiklerini taktıran vatandaşların lastikçilerin yolunu tuttu.

Ülke genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala oto lastikçilerde oluşan yoğunlukla beraber, oto lastik işiyle uğraşan esnaf, can güvenliği için lastik tarihlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

30 yıldır oto lastikçiliği yapan esnaf Adil İdin, havaların soğumasıyla beraber yoğunluğunda başladığını belirterek, vatandaşların lastik alırken tarih ve kalitesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi;

“Hava eksi 4 dereceyi bulduktan sonra kışlık lastik gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların can güvenliği için bir an önce kışlık lastikleri takmaları lazım. Lastiklerde kalite önemli. Kaliteli lastik aldıkları zaman arabalar kaymaz. Hava eksi 10 dereceye düştüğü zaman özelliğini kaybeden lastikler var. Onların takılmaması lazım. Kaliteli lastikler hem can güvenliği açısından hem de arabalar açısından daha sağlıklı olur. Sökme, takma ve balans gibi işlemleri yapıyoruz. Bunlar çok önemlidir. Vatandaşlar, alım gücü fazla olmadığı için ikinci el lastiklere yöneliyorlar. Bizler de elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Yoğunluk yeni yeni başlıyor. Günde 15-20 civarında araba lastiği değiştiriyoruz. Lastiklerin diş oranının yüzde 70 oranının üzerinde olması lazım. Lastik konusunda tarih ve lastiğin hamuru çok önemli. Tarihler yeni olduğu zaman kayma olayı olmaz. Bu nedenle vatandaşlar özellikle lastik tarihine dikkat etsinler” dedi.

İKİNCİ EL LASTİĞE RAĞBET

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların kışlık lastikleri yaklaşık 1 ay daha erken taktırdıklarını söyleyen oto lastikçi esnafından Mehmet Nuri Kopan ise ikinci el lastiklere ilginin daha fazla olduğunu belirterek, “Sıfır lastiğin ömrü 5 yıldır. 5 yıldan sonra lastiğin ham maddesi çürüyor. Biz günde 30-40 civarı araç lastiği değiştiriyoruz. Vatandaşlar şu an ikinci el lastiğe rağbet gösteriyor. Yüksek kesimlere kar yağdıktan sonra oradaki insanlar daha önceden gelip lastiklerini takıyor. Doğu bölgesi olduğu için sezonu erken açıyoruz” dedi. (İHA)