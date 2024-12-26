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  4. Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Süresi 4. kez uzatıldı... 1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Süresi 4. kez uzatıldı... 1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 07:48
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İkinci el araç pazarına sıfır kilometre araçlarında dahil olmasını engellemek için 6 ay ve bin kilometre kısıtlamasında süre uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4. kez uzatılan düzenlemenin 1 Temmuz 2025'e kadar devam edilmesine karar verildi.

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Süresi 4. kez uzatıldı... 1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

Resmi Gazete'de, ikinci el araç satışında sıfır kilometre araçların hızlı bir şekilde ikinci el pazarına girişini önlemeye yönelik uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasının süresinin uzatılmasına karar verildi.

TİCARET BAKANLIĞI SÜREYİ UZATABİLİR

İlk olarak 1 Temmuz 2023'te son bulacak olan uygulamanın üç kez uzatılmasına karar verilmişti. 1 Ocak 2024, ardından 1 Temmuz 2024 ve son olarak 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelenmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu süre 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmış oldu. Ticaret Bakanlığı ise bu süreyi 6 aya kadar daha uzatma yetkisine sahip bulunuyor.

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BU KURALA UYAN ARAÇLAR SATILAMAYACAK

Düzenleme ile beraber, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometreyi doldurmadan iki el araç piyasasına girmesi engellenmiş oluyor. Ayrıca, , ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana konularak satılması da yasaklanıyor.
Uygulamanın temel hedefi, sıfır kilometre araçların spekülatif fiyatlarla ikinci el piyasasında satılmasının önüne geçmek ve fahiş fiyat artışlarını kontrol altına almak. Bu kısıtlamaların, tüketicilerin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Otomobil
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